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    Томова замахнется на африканский финал?

    Стирнс — Томова. Ставка (к. 2.19) и прогноз на матч в Рабате 24 мая 2024 года

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    Виктория Томова
    Американка Пэйтон Стирнс и болгарка Виктория Томова встретятся в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 14:00 мск. Стирнс — Томова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 24 Мая 2024 года

    Пейтон Стернс (США)

  • Морокко. Женщины
    •  Пейтон Стернс (США) 14:00 Виктория Томова

    Виктория Томова

  • Болгария
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    Пэйтон Стирнс

    Удивительно наблюдать такие внушительные результаты Стирнс на грунте, поскольку лучших своих показателей она добивалась как раз на синтетике.

    По турниру в рабате американка двигается вполне уверенно. Но четвертьфинальная игра против Бронцетти ожидаемо оказалось тяжёлой.

    Соперницы провели на корте три сета, но в решающей партии удача была на стороне Пэйтон. Она выиграла его со счетом 7:5.

    В полуфинальной игре придется встретиться с болгаркой Викторией Томовой, которую тоже не ждали в четверке сильнейших.

    Виктория Томова

    Когда Томова в ударе и хочет играть в атакующий теннис, с ней максимально тяжело в перестрелке на задней линии.

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    По нынешнему сезону довольно опытной теннисистке из Болгарии похвастаться особо нечем, поэтому её победа в четвертьфинале против Зигемунд вдвойне удивительна.

    Если смотреть на счет матча против немки, то может сложиться впечатление, что Виктория победила максимально просто, но соперницы провели на корте больше двух часов времени.

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    Сейчас болгарке придется сыграть со Стирнс, и тут шансы на успех у неё куда выше, чем в предыдущем поединке, как ни парадоксально.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.69, победа Томовой — 2.19.

    Прогноз: Томова приложит максимум усилий и выйдет в финал турнира

    Ставка: П2 за 2.19.

    Альтернативный прогноз: Девушки задержатся на корте на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2,5 с коэффициентом 2.41.

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    Стирнс — Томова. Американка Пэйтон Стирнс и болгарка Виктория Томова встретятся в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Стирнс — Томова с коэффициентом 2.19.
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