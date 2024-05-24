Американка Пэйтон Стирнс и болгарка Виктория Томова встретятся в полуфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 24 мая, начало — в 14:00 мск. Стирнс — Томова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Пэйтон Стирнс

Удивительно наблюдать такие внушительные результаты Стирнс на грунте, поскольку лучших своих показателей она добивалась как раз на синтетике.

По турниру в рабате американка двигается вполне уверенно. Но четвертьфинальная игра против Бронцетти ожидаемо оказалось тяжёлой.

Соперницы провели на корте три сета, но в решающей партии удача была на стороне Пэйтон. Она выиграла его со счетом 7:5.

В полуфинальной игре придется встретиться с болгаркой Викторией Томовой, которую тоже не ждали в четверке сильнейших.

Виктория Томова

Когда Томова в ударе и хочет играть в атакующий теннис, с ней максимально тяжело в перестрелке на задней линии.

Все прогнозы на теннис

По нынешнему сезону довольно опытной теннисистке из Болгарии похвастаться особо нечем, поэтому её победа в четвертьфинале против Зигемунд вдвойне удивительна.

Если смотреть на счет матча против немки, то может сложиться впечатление, что Виктория победила максимально просто, но соперницы провели на корте больше двух часов времени.

Сейчас болгарке придется сыграть со Стирнс, и тут шансы на успех у неё куда выше, чем в предыдущем поединке, как ни парадоксально.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Стирнс — 1.69, победа Томовой — 2.19.

Прогноз: Томова приложит максимум усилий и выйдет в финал турнира

Ставка: П2 за 2.19.

Альтернативный прогноз: Девушки задержатся на корте на три сета

Альтернативная ставка: ТБ 2,5 с коэффициентом 2.41.