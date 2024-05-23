Россиянин Павел Котов сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 15:00 мск. Котов — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Котов

Павел третий раз в сезоне добрался до четвертьфинала на уровне ATP, благодаря чему на следующей неделе приблизится еще на несколько позиций к топ-50.

В предыдущем раунде российский теннисист одержал победу над Александром Мюллером, который на недавнем «Мастерсе» в Риме остановил Андрея Рублева.

Котов, в отличие от звездного соотечественника, обыграл француза в двух сетах — 7:6, 6:1.

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Ключевым отрезком матча стал тай-брейк первого сета: Котов отыграл два сетбола, после чего спокойно забрал вторую партию.

В первом матче Павел выиграл у аргентинца Педро Качина — 6:1, 6:4.

Бублик

Представитель Казахстана начал турнир с победы над австралийцем Александром Вукичем — 6:4, 6:2.

Бублик отлично играл на своей подаче: не отдал ни гейма, при этом забрав на первом мяче 83 процента очков, а на втором — 63 процента.

Судя по первому матчу, на этой неделе Саша нацелен на результат, понимая, что у него действительно есть шанс побороться за титул.

Но также стоит отметить, что в этом году Бублик до сих пор выиграл на грунте больше одного матча только на «Мастерсе» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Котова в этом матче можно поставить за 1.68, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.19.

Прогноз: по поводу исхода здесь сложно делать какие-либо предположения, но очевидно, что подача Бублика будет проблемой для Котова. Как минимум два сета, скорее всего, получатся затяжными и эмоциональными.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.