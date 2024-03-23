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    Сафиуллин на этот раз проиграет Музетти?

    Музетти — Сафиуллин. Ставка (к. 2.35) и прогноз на «Мастерс» в Майми 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:30 мск. Музетти — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 23 Марта 2024 года

    Музетти

    Лоренцо в этом году до сих пор выиграл лишь пять матчей, но в рейтинге все равно стоит довольно высоко — сейчас он 24-й.

    На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс итальянец начал с победы над Денисом Шаповаловым, после чего проиграл в двух сетах Хольгеру Руне.

    Перед этим же у Музетти была серия из четырех поражений, которая началась в Марселе, когда он уступил Томашу Махачу в матче второго круга.

    В Роттердаме, Дохе и Дубае 22-летний Музетти не прошел первый раунд, проиграв Таллону Грикспору, Чжану Чжичжэню и Артуру Казо соответственно.

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    В общем, здесь уже очевидно, что парень ждет начала грунтового сезона, чтобы показать свой лучший теннис.

    Сафиуллин

    Роман на старте турнира одержал победу над Диего Шварцманом — 6:2, 6:4.

    Матч подтвердил, что аргентинец уже далеко не так опасен, как раньше. У соперника были большие проблемы на подаче, благодаря чему россиянин спокойно сделал пять брейков.

    Для Сафиуллина эта победа очень важна, прежде всего, в психологическом плане. Как известно, перед «тысячником» во Флориде он проиграл шесть матчей из семи.

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    Безусловно, столь неприятный отрезок может кого угодно вывести из равновесия, но, Сафиуллин, кажется, сумел от этого абстрагироваться.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.44, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.56.

    Прогноз: в прошлом году Роман выиграл у Лоренцо в китайском Чэнду со счетом 6:3, 6:4.

    Вполне вероятно, что в предстоящем матче российскому теннисисту снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.35.

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    Ставка и прогноз на матч Музетти — Сафиуллин с коэффициентом 2.35. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин на этот раз проиграет Музетти?
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