Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 23 марта, начало — в 22:30 мск. Музетти — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Музетти

Лоренцо в этом году до сих пор выиграл лишь пять матчей, но в рейтинге все равно стоит довольно высоко — сейчас он 24-й.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс итальянец начал с победы над Денисом Шаповаловым, после чего проиграл в двух сетах Хольгеру Руне.

Перед этим же у Музетти была серия из четырех поражений, которая началась в Марселе, когда он уступил Томашу Махачу в матче второго круга.

В Роттердаме, Дохе и Дубае 22-летний Музетти не прошел первый раунд, проиграв Таллону Грикспору, Чжану Чжичжэню и Артуру Казо соответственно.

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В общем, здесь уже очевидно, что парень ждет начала грунтового сезона, чтобы показать свой лучший теннис.

Сафиуллин

Роман на старте турнира одержал победу над Диего Шварцманом — 6:2, 6:4.

Матч подтвердил, что аргентинец уже далеко не так опасен, как раньше. У соперника были большие проблемы на подаче, благодаря чему россиянин спокойно сделал пять брейков.

Для Сафиуллина эта победа очень важна, прежде всего, в психологическом плане. Как известно, перед «тысячником» во Флориде он проиграл шесть матчей из семи.

Безусловно, столь неприятный отрезок может кого угодно вывести из равновесия, но, Сафиуллин, кажется, сумел от этого абстрагироваться.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 2.44, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: в прошлом году Роман выиграл у Лоренцо в китайском Чэнду со счетом 6:3, 6:4.

Вполне вероятно, что в предстоящем матче российскому теннисисту снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина в двух сетах за 2.35.