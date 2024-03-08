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    Хватит ли Шнайдер двух сетов для победы над Богдан?

    Шнайдер — Богдан. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Индиан-Уэллс 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Богдан
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против румынки Аны Богдан в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 8 марта, начало — в 04:00 мск. Шнайдер — Богдан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шнайдер

    Диана очень неудачно провела первый месяц нового сезона, упала в рейтинге, но сейчас она, кажется, снова в форме.

    В начале февраля Шнайдер выиграла турнир в Хуахине (Таиланд), благодаря чему вернулась в топ-100.

    Этот титул стал для 19-летней теннисистки дебютным на уровне WTA.

    Возможно, Шнайдер чуть-чуть повезло. Пауло Бадоса, ее соперница по второму кругу, не смогла доиграть матч из-за травмы. После этого Диана выиграла у Дальмы Гальфи, Синьюй Ван и Линь Чжу.

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    На турнире WTA 1000 в Дохе Шнайдер прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла Эрике Андреевой.

    Богдан

    Ана почти месяц назад дошла до финала на домашнем турнире в Клуж-Напоке, после чего решила сделать паузу.

    В решающем матче румынская теннисистка проиграла чешке Каролине Плишковой (4:6, 3:6).

    Интересно, что до этого Богдан в текущем сезоне выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.

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    В январе Ана прошла первый круг на турнире в Аделаиде. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузе.

    В Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии 31-летняя Богдан не смогла пройти первый круг.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.77, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.06.

    Прогноз: Диане пока не удается стабильно демонстрировать свой лучший теннис, и это, наверное, одна из главных ее проблем. Но в данном случае мы склоняемся к тому, что россиянка сможе выйти в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Богдан с коэффициентом 1.92. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Шнайдер двух сетов для победы над Богдан?
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