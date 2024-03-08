Шнайдер
Диана очень неудачно провела первый месяц нового сезона, упала в рейтинге, но сейчас она, кажется, снова в форме.
В начале февраля Шнайдер выиграла турнир в Хуахине (Таиланд), благодаря чему вернулась в топ-100.
Этот титул стал для 19-летней теннисистки дебютным на уровне WTA.
Возможно, Шнайдер чуть-чуть повезло. Пауло Бадоса, ее соперница по второму кругу, не смогла доиграть матч из-за травмы. После этого Диана выиграла у Дальмы Гальфи, Синьюй Ван и Линь Чжу.
На турнире WTA 1000 в Дохе Шнайдер прошла квалификацию, но в основной сетке сразу проиграла Эрике Андреевой.
Богдан
Ана почти месяц назад дошла до финала на домашнем турнире в Клуж-Напоке, после чего решила сделать паузу.
В решающем матче румынская теннисистка проиграла чешке Каролине Плишковой (4:6, 3:6).
Интересно, что до этого Богдан в текущем сезоне выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA.
В январе Ана прошла первый круг на турнире в Аделаиде. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузе.
В Брисбене и на Открытом чемпионате Австралии 31-летняя Богдан не смогла пройти первый круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.77, победу Богдан букмекеры предлагают за 2.06.
Прогноз: Диане пока не удается стабильно демонстрировать свой лучший теннис, и это, наверное, одна из главных ее проблем. Но в данном случае мы склоняемся к тому, что россиянка сможе выйти в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5) за 1.92.