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    Сможет ли Бублик обыграть Эмбера и взять титул в Дубае?

    Эмбер — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Дубае 2 марта 2024 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Юго Эмбера в финале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 2 марта, начало — в 18:00 мск. Эмбер — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Эмбер

    Юго второй раз за месяц дошел до финала, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-15.

    В пятницу француз преподнес сенсацию, выиграв у Даниила Медведева, который в очередной раз не сумел защитить титул.

    Примечательно, что Эмберу хватило двух сетов для победы над лучшим теннисистом России — 7:5, 6:3.

    Эмбер действительно нашел эффективный план на этот матч, но также стоит признать, что Медведев все-таки пока не в лучшей формы.

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    В четвертьфинале Юго совершил камбэк в матче против Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:3). Во втором сете ему удалось уйти с трех матчболов.

    Такими темпами Эмбер в этом сезоне вполне может прорваться даже в десятку лучших.

    Бублик

    Саша в полуфинале стал участником одного из самых эпичных и эмоциональных матчей сезона, в котором его соперником был Андрей Рублев.

    В первых двух сетах все решилось только на тай-брейке, а в конце третьего случилась настоящая драма.

    При счете 6:5 в пользу Бублика россиянин наорал на линейного судью, который в итоге взял и пожаловался судье на вышке.

    Появившийся на корте супервайзер решил дисквалифицировать Рублева. Справедливо или нет, но для Андрея это еще одно напоминание, что ему надо срочно что-то делать со своими порой ужасными эмоциями.

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    В общем, Бублику повезло, хотя также стоит признать, что в этом матче он вообще ни в чем не уступал пятой ракетке мира.

    Как и Эмбер, Бублик тоже второй раз в этом году сыграет в финале. В начале февраля он взял титул в Монпелье.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.53, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.51.

    Прогноз: оба шикарно играют на этой неделе, но все-таки у француза есть победа над Медведева, и очень убедительная победа. Скорее всего, у Бублика в матче с Юго будет те же проблемы, что и у Даниила. Наше мнение — Эмбер возьмет второй титул в сезоне.

    Рекомендуемая ставка: победа Эмбера с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Эмбер — Бублик с коэффициентом 1.92. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бублик обыграть Эмбера и взять титул в Дубае?
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