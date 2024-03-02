Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Юго Эмбера в финале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 2 марта, начало — в 18:00 мск. Эмбер — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Эмбер

Юго второй раз за месяц дошел до финала, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-15.

В пятницу француз преподнес сенсацию, выиграв у Даниила Медведева, который в очередной раз не сумел защитить титул.

Примечательно, что Эмберу хватило двух сетов для победы над лучшим теннисистом России — 7:5, 6:3.

Эмбер действительно нашел эффективный план на этот матч, но также стоит признать, что Медведев все-таки пока не в лучшей формы.

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В четвертьфинале Юго совершил камбэк в матче против Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:3). Во втором сете ему удалось уйти с трех матчболов.

Такими темпами Эмбер в этом сезоне вполне может прорваться даже в десятку лучших.

Бублик

Саша в полуфинале стал участником одного из самых эпичных и эмоциональных матчей сезона, в котором его соперником был Андрей Рублев.

В первых двух сетах все решилось только на тай-брейке, а в конце третьего случилась настоящая драма.

При счете 6:5 в пользу Бублика россиянин наорал на линейного судью, который в итоге взял и пожаловался судье на вышке.

Появившийся на корте супервайзер решил дисквалифицировать Рублева. Справедливо или нет, но для Андрея это еще одно напоминание, что ему надо срочно что-то делать со своими порой ужасными эмоциями.

В общем, Бублику повезло, хотя также стоит признать, что в этом матче он вообще ни в чем не уступал пятой ракетке мира.

Как и Эмбер, Бублик тоже второй раз в этом году сыграет в финале. В начале февраля он взял титул в Монпелье.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.53, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.51.

Прогноз: оба шикарно играют на этой неделе, но все-таки у француза есть победа над Медведева, и очень убедительная победа. Скорее всего, у Бублика в матче с Юго будет те же проблемы, что и у Даниила. Наше мнение — Эмбер возьмет второй титул в сезоне.

Рекомендуемая ставка: победа Эмбера с форой по геймам (-2,5) за 1.92.