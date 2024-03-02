Эмбер
Юго второй раз за месяц дошел до финала, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-15.
В пятницу француз преподнес сенсацию, выиграв у Даниила Медведева, который в очередной раз не сумел защитить титул.
Примечательно, что Эмберу хватило двух сетов для победы над лучшим теннисистом России — 7:5, 6:3.
Эмбер действительно нашел эффективный план на этот матч, но также стоит признать, что Медведев все-таки пока не в лучшей формы.
В четвертьфинале Юго совершил камбэк в матче против Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:3). Во втором сете ему удалось уйти с трех матчболов.
Такими темпами Эмбер в этом сезоне вполне может прорваться даже в десятку лучших.
Бублик
Саша в полуфинале стал участником одного из самых эпичных и эмоциональных матчей сезона, в котором его соперником был Андрей Рублев.
В первых двух сетах все решилось только на тай-брейке, а в конце третьего случилась настоящая драма.
При счете 6:5 в пользу Бублика россиянин наорал на линейного судью, который в итоге взял и пожаловался судье на вышке.
Появившийся на корте супервайзер решил дисквалифицировать Рублева. Справедливо или нет, но для Андрея это еще одно напоминание, что ему надо срочно что-то делать со своими порой ужасными эмоциями.
В общем, Бублику повезло, хотя также стоит признать, что в этом матче он вообще ни в чем не уступал пятой ракетке мира.
Как и Эмбер, Бублик тоже второй раз в этом году сыграет в финале. В начале февраля он взял титул в Монпелье.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Эмбера в этом матче можно поставить за 1.53, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.51.
Прогноз: оба шикарно играют на этой неделе, но все-таки у француза есть победа над Медведева, и очень убедительная победа. Скорее всего, у Бублика в матче с Юго будет те же проблемы, что и у Даниила. Наше мнение — Эмбер возьмет второй титул в сезоне.
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Рекомендуемая ставка: победа Эмбера с форой по геймам (-2,5) за 1.92.