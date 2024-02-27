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    Де Минор снова обыграет Даниэля с разгромным счетом?

    Де Минор — Даниэль. Ставка (к. 2.12) и прогноз на турнир в Акапулько 27 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Даниэль
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против японца Таро Даниэля в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 27 февраля, начало — в 04:30 мск. Де Минор — Даниэль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Де Минор

    Алекс на прошлой неделе совсем неудачно выступил в мексиканском Лос-Кабосе, впервые в сезоне не пройдя ни раунда.

    Австралиец проиграл в первом матче Алексу Микельсену. Но в целом результат не удивил, сюрпризом стал разве что разгромный счет — американец отдал девятой ракетке мира лишь пять геймов.

    Перед этим Де Минор оставил немало сил в Роттердаме. Здесь он провел серию классных матчей, после чего уступил в финале Яннику Синнеру.

    Еще одной проблемой стал длительный перелет из Европы и смена часовых поясов. Всё это не могло не сказаться на действиях Алекса на корте.

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    Настоящего Де Минора можно будет увидеть на этой неделе. К слову, в Акапулько он приехал защищать прошлогодний титул и 500 очков.

    Даниэль

    Лучшим результатом Таро в новом сезоне пока что остается сенсационный выход в финал турнира в новозеландском Окленде.

    В полуфинале японец к удивлению многих остановил Бена Шелтона, но в решающем матче проиграл чилийцу Алехандро Табило.

    С тех пор Даниэль выиграл лишь один матч. Представитель Страны восходящего солнца одержал победу над французом Констаном Лестьенном на тунире в Далласе.

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    На недавних турнирах в Делрэй-Бич и Лос-Кабосе 64-я ракетка мира не прошел даже первый круг, проиграв Флавио Коболли и Маросу Гирону соответственно.

    При этом также стоит обратить внимание, что в прошлом году Таро добрался в Акапулько до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.13, победу Даниэля букмекеры предлагают за 5.85.

    Прогноз: в прошлом году пути Алекса и Таро тоже пересеклись в Акапулько. В их предыдущем матче австралиец уверенно обыграл японца — 6:2, 6:2. Скорее всего, у отдохнувшего Де Минора снова не будет проблем против Даниэля.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора с форой по геймам (-5,5) за 2.12.

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    Де Минор — Даниэль: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор снова обыграет Даниэля с разгромным счетом?
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