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    У Александровой снова будут проблемы в матче против Френх?

    Александрова — Френх. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Дубае 18 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Френх
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 10:00 мск. Александрова — Френх: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Женщины 18 Февраля 2024 года

    Александрова

    Екатерина ранее на этой неделе неплохо выступила в Дохе, сумев дойти до третьего круга.

    Прежде чем проиграть будущей чемпионке Иге Свентек, россиянка остановила болгарку Викторию Томову и Эрику Андрееву.

    Это был уже третий турнир в сезоне, на котором Александрова выиграла не менее двух матчей.

    В январе она дошла до полуфинала в Аделаиде, а в начале февраля — до финала в австрийском Линце, благодаря чему закрепилась в топ-20.

    Френх

    Магдаленка пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграв там у Арины Родионовой и Юлии Путинцевой. В обоих случаях она дожала соперниц в третьем сете.

    В Дохе польская теннисистка тоже прошла квалификацию, но после этого сразу же уступила Виктории Азаренко.

    Главным успехом Френх в новом сезоне пока что остается неожиданный выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Все прогнозы на теннис

    В Мельбурне 52-я ракетка мира выиграла у Дарьи Сэвилл, Каролин Гарсия и Анастасии Захаровой. В 1/8 финала ее остановила Кори Гауфф.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.39, победу Френх букмекеры предлагают за 3.02.

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    Прогноз: в прошлом году Екатерина с трудом обыграла Магдалену в Гвадалахаре. В том матче россиянка дожала польскую теннисистку на двух тай-брейках. Скорее всего, напряженная борьба будет и в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Александрова — Френх: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на теннис. У Александровой снова будут проблемы в матче против Френх?
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