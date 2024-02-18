Россиянка Екатерина Александрова сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 10:00 мск. Александрова — Френх: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александрова

Екатерина ранее на этой неделе неплохо выступила в Дохе, сумев дойти до третьего круга.

Прежде чем проиграть будущей чемпионке Иге Свентек, россиянка остановила болгарку Викторию Томову и Эрику Андрееву.

Это был уже третий турнир в сезоне, на котором Александрова выиграла не менее двух матчей.

В январе она дошла до полуфинала в Аделаиде, а в начале февраля — до финала в австрийском Линце, благодаря чему закрепилась в топ-20.

Френх

Магдаленка пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграв там у Арины Родионовой и Юлии Путинцевой. В обоих случаях она дожала соперниц в третьем сете.

В Дохе польская теннисистка тоже прошла квалификацию, но после этого сразу же уступила Виктории Азаренко.

Главным успехом Френх в новом сезоне пока что остается неожиданный выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

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В Мельбурне 52-я ракетка мира выиграла у Дарьи Сэвилл, Каролин Гарсия и Анастасии Захаровой. В 1/8 финала ее остановила Кори Гауфф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.39, победу Френх букмекеры предлагают за 3.02.

Прогноз: в прошлом году Екатерина с трудом обыграла Магдалену в Гвадалахаре. В том матче россиянка дожала польскую теннисистку на двух тай-брейках. Скорее всего, напряженная борьба будет и в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.