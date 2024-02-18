Александрова
Екатерина ранее на этой неделе неплохо выступила в Дохе, сумев дойти до третьего круга.
Прежде чем проиграть будущей чемпионке Иге Свентек, россиянка остановила болгарку Викторию Томову и Эрику Андрееву.
Это был уже третий турнир в сезоне, на котором Александрова выиграла не менее двух матчей.
В январе она дошла до полуфинала в Аделаиде, а в начале февраля — до финала в австрийском Линце, благодаря чему закрепилась в топ-20.
Френх
Магдаленка пробилась в основную сетку через квалификацию, выиграв там у Арины Родионовой и Юлии Путинцевой. В обоих случаях она дожала соперниц в третьем сете.
В Дохе польская теннисистка тоже прошла квалификацию, но после этого сразу же уступила Виктории Азаренко.
Главным успехом Френх в новом сезоне пока что остается неожиданный выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
В Мельбурне 52-я ракетка мира выиграла у Дарьи Сэвилл, Каролин Гарсия и Анастасии Захаровой. В 1/8 финала ее остановила Кори Гауфф.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.39, победу Френх букмекеры предлагают за 3.02.
Прогноз: в прошлом году Екатерина с трудом обыграла Магдалену в Гвадалахаре. В том матче россиянка дожала польскую теннисистку на двух тай-брейках. Скорее всего, напряженная борьба будет и в предстоящей игре.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.