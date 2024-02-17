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    Синнер дожмет Грикспора только на решающем тай-брейке?

    Синнер — Грикспор. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Роттердаме 17 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Грикспор
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в полуфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 17 февраля, начало — в 21:30 мск. Синнер — Грикспор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Янник остается единственным, кто еще ни разу не проигрывал в новом сезоне.

    С учетом выставочного турнира в Коойонге победная серия итальянца составляет уже 12 матчей.

    В четвертьфинале текущего турнира соперником Синнера стал Милош Раонич. В первом сете канадец отдал свою подачу при 2:2, но сразу после этого сделал обратный брейк.

    Янник в итоге дожал бывшую третью ракетку мира на тай-брейке, а в начале второй партии Милош снялся из-за повреждения.

    Также стоит отметить, что в первом сете Синнер спас двойной сетбол на своей подаче при счете 4:5.

    Синнер одержал 200-ю победу в карьере, и это лучший результат среди игроков, рожденных в 2000-м году и позже.

    Грикспор

    Таллон впервые в сезоне выиграл три матча подряд. При этом его победная серия составляет уже пять матчей: в начале февраля он обыграл швейцарцев Марка-Андреа Хюслера и Леандро Риди в рамках Кубка Дэвиса.

    На этой неделе все матчи с участием нидерландец были похожи на триллер. Двух из трех предыдущих соперников он дожал на решающем тай-брейке третьего сета.

    В первом круге Грикспор одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Музетти (3:6, 7:6, 7:6).

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    Во втором раунде 29-я ракетка мира остановил поляка Хуберта Хуркача (6:7, 7:6, 7:6), а в четвертьфинале — финна Эмиля Руусувуори (7:5, 7:6).

    В прошлом году Грикспор тоже дошел в Роттердаме до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Грикспора букмекеры предлагают за 5.95.

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    Прогноз: в прошлом году пути Янника и Таллона тоже пересеклись в полуфинале роттердамского турнира. Тогда итальянец выиграл в двух сетах, на встреча получилась тяжелейшей — 7:5, 7:6. Позже Синнер обыграл Грикспора в Кубке Дэвиса, и здесь в одной из партий тоже дошло до тай-брейке. Скорее всего, действующий чемпион Australian Open выиграет, но о разгроме здесь не может быть и речи.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 20,5 за 1.97.

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    Синнер — Грикспор: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на теннис. Синнер дожмет Грикспора только на решающем тай-брейке?
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