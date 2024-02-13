Россиянки Екатерина Александрова и Эрика Андреева встретятся во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 16:30 мск. Андреева — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Андреева

Эрика пробилась в основную сетку через квалификацию. Благодаря этому на следующей неделе она наконец-то дебютирует в топ-100.

В отборе 19-летняя россиянка выиграла у француженки Диан Парри и китаянки Чжуосюань Бай.

В первом круге Андреева остановила соотечественницу Диану Шнайдер — 7:6, 6:2.

Примечательно, что Эрика пробилась в основу на третьем турнире WTA подряд. Перед этим она прошла квалификацию в Линце и Клуж-Напоке.

Александрова

Екатерина на старте турнира одержала победу над Викторией Томовой из Болгарии — 7:6, 6:3.

В начале февраля Александрова дошла до финала в Линце, благодаря чему продолжает оставаться в топ-20.

На турнире в Австрии, прежде чем проиграть в решающем матче Алене Остапенко, она остановила Юле Нимайер, Анастасию Потапову и Донну Векич.

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Еще одним успехом Александровой стал выход в полуфинал турнира в Аделаиде. Во втором круге 19-я ракетка мира выиграла у Вероники Кудерметовой, а в четвертьфинале — у Елены Рыбакиной.

Прогноз и ставка

На Андрееву в этом матче можно поставить за 2.78, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.44.

Опыт Екатерины, скорее всего, будет ключевым моментом в этом матче. Возможно, Эрика возьмет сет, но на большее в данном случае ей вряд ли стоит рассчитывать.

Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.14.