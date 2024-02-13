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    Сможет ли Александрова обыграть Эрику Андрееву?

    Андреева — Александрова. Ставка (к. 2.14) и прогноз на турнир в Дохе 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Александрова
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    Эрика Андреева
    Россиянки Екатерина Александрова и Эрика Андреева встретятся во втором круге турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 13 февраля, начало — в 16:30 мск. Андреева — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андреева

    Эрика пробилась в основную сетку через квалификацию. Благодаря этому на следующей неделе она наконец-то дебютирует в топ-100.

    В отборе 19-летняя россиянка выиграла у француженки Диан Парри и китаянки Чжуосюань Бай.

    В первом круге Андреева остановила соотечественницу Диану Шнайдер — 7:6, 6:2.

    Примечательно, что Эрика пробилась в основу на третьем турнире WTA подряд. Перед этим она прошла квалификацию в Линце и Клуж-Напоке.

    Александрова

    Екатерина на старте турнира одержала победу над Викторией Томовой из Болгарии — 7:6, 6:3.

    В начале февраля Александрова дошла до финала в Линце, благодаря чему продолжает оставаться в топ-20.

    На турнире в Австрии, прежде чем проиграть в решающем матче Алене Остапенко, она остановила Юле Нимайер, Анастасию Потапову и Донну Векич.

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    Еще одним успехом Александровой стал выход в полуфинал турнира в Аделаиде. Во втором круге 19-я ракетка мира выиграла у Вероники Кудерметовой, а в четвертьфинале — у Елены Рыбакиной.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 2.78, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.44.

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    Опыт Екатерины, скорее всего, будет ключевым моментом в этом матче. Возможно, Эрика возьмет сет, но на большее в данном случае ей вряд ли стоит рассчитывать.

    Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.14.

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    Андреева — Александрова: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова обыграть Эрику Андрееву?
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