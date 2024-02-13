Андреева
Эрика пробилась в основную сетку через квалификацию. Благодаря этому на следующей неделе она наконец-то дебютирует в топ-100.
В отборе 19-летняя россиянка выиграла у француженки Диан Парри и китаянки Чжуосюань Бай.
В первом круге Андреева остановила соотечественницу Диану Шнайдер — 7:6, 6:2.
Примечательно, что Эрика пробилась в основу на третьем турнире WTA подряд. Перед этим она прошла квалификацию в Линце и Клуж-Напоке.
Александрова
Екатерина на старте турнира одержала победу над Викторией Томовой из Болгарии — 7:6, 6:3.
В начале февраля Александрова дошла до финала в Линце, благодаря чему продолжает оставаться в топ-20.
На турнире в Австрии, прежде чем проиграть в решающем матче Алене Остапенко, она остановила Юле Нимайер, Анастасию Потапову и Донну Векич.
Еще одним успехом Александровой стал выход в полуфинал турнира в Аделаиде. Во втором круге 19-я ракетка мира выиграла у Вероники Кудерметовой, а в четвертьфинале — у Елены Рыбакиной.
Прогноз и ставка
На Андрееву в этом матче можно поставить за 2.78, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.44.
Опыт Екатерины, скорее всего, будет ключевым моментом в этом матче. Возможно, Эрика возьмет сет, но на большее в данном случае ей вряд ли стоит рассчитывать.
Ставка — победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.14.