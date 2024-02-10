Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Юго Эмбера в полуфинале турнира в Марселе (Франция). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 18:30 мск. Хуркач — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуберт является действующим чемпионом турнира в Марселе.

Польский теннисист начал защиту титула с победы над представителем Казахстана Александром Шевченко — 6:1, 6:4.

В четвертьфинале Хуркач выиграл у чеха Томаша Махача — 6:3, 6:4.

Главным успехом восьмой ракетки мира в новом сезоне пока что остается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

Эмбер

Юго тем временем третий раз дошел в Марселе до полуфинала. Пока что это его лучший результат здесь.

В первом матче Эмбер одержал волевую победу над соотечественником Юго Гастоном — 2:6, 6:1, 6:3.

В четвертьфинале французский теннисист уверенно разобрался с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной — 6:1, 6:4.

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В этом году Эмбер пока ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.52, победу Эмбера букмекры предлагают за 2.54.

В прошлом месяце Хуберт обыграл Юго в третьем круге Australian Open, а осенью в полуфинале турнира в Базеле. Всё это указывает на то, что француз не в состоянии справиться с подачей поляка.

Ставка — победа Хуркача с форой по геймам (-2,5) за 1.99.