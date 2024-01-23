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    Джокович устроит еще один мастер-класс для Фрица?

    Джокович — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 23 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Фриц
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Тейлора Фрица в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 23 января, начало — в 06:30 мск. Джокович — Фриц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 23 Января 2024 года

    Джокович

    Новак, как и ожидалось, почти без проблем прошел первые четыре раунда на австралийском мэйджоре.

    Небольшие проблемы были только в самом начале, когда сербу очень мешала неприятная простуда. Именно это стало главной причиной некоторого напряжения в матчах с Дино Прижмичем и Алексеем Попыриным.

    Но так только Джоковичу стало легче, интрига в матчах с его участием просто испарилась.

    В третьем круге действующий чемпион турнира выиграл у аргентинца Томаса Этчеверри — 6:3, 6:3, 7:6.

    А потом была легендарная разгромная победа над Адрианом Маннарино — 6:0, 6:0, 6:3.

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    • Правда, здесь дело не только в силе Новака. Француз играл так, будто его кто-то убелил, что это выставочный матч, а не чевертый круг «Большого шлема».

    Фриц

    Тейлор тем временем третий раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема» и впервые на Australian Open.

    В четвертом круге американец на удивление уверенно переиграл Стефаноса Циципаса — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3. Так совпало, что это была его первая победа над соперником из топ-10 на «Шлеме».

    Ну ко всему прочему, Фриц остановил прошлогоднего финалиста австралийского мэйджора. Правда, грек с тех пор неоднократно разочаровывал, поэтому сейчас этот успех не кажется чем-то невероятным.

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    Как ни странно, пока что самым сложным для Тейлора был матч первого круга против Факундо Диаса Акосты. Аргентинец дрогнул только в конце пятого сета.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Джокович без проблем выйдет в полуфинал. На победу Фрица в этом матче можно поставить за 7.80.

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    Это будет уже девятая встреча серба с американцем. Все предыдущие завершились уверенными победами Новака. В прошлом голу Ноле разгромил Тейлора сначала в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати, а потом на этой же стадии на US Open.

    Предстоящая игра не станет исключением — первая ракетка мира проведет очередной мастер-класс для игрока из топ-10.

    Ставка — победа Джоковича в трех сетах за 1.92.

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    Джокович — Фриц: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.01.2024. Прогнозы на теннис. Джокович устроит еще один мастер-класс для Фрица?
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