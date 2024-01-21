ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНовая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу Петр ЯнЯн рискует проиграть Ядонгу. Отказ «Беспощадного» от тренировок в США большая ошибка «Арсенал»«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 5:0. Онлайн
  • 17:47
    • «Трактор» разбил «Сочи»
  • 17:30
    • «Арсенал» разгромил «Кристал Пэлас»
  • 14:05
    • Первая ракетка мира Ига Свёнтек вылетела в третьем круге Australian Open
    Все новости спорта

    Анисимова шокирует Соболенко?

    Анисимова — Соболенко. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Australian Open 21 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Арина Соболенко Прогнозы на Аманда Анисимова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Анисимова — Соболенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 05:00 мск. Анисимова — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Женщины 21 Января 2024 года

    Анисимова

    Аманда повторила свой лучший результат в Мельбурне и впервые с 2022-го вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    Похоже, американка не зря делала паузу в карьере. После восьмимесячного перерыва она действительно стала играть значительно лучше.

    На текущем турнире Анисимова до сих пор не отдала ни сета, хотя только в одном случае у нее была действительно не очень опасная соперница.

    Уже на старте турнира 22-летняя Аманда остановила Людмилу Самсонову, дальше была победа над аргентинкой Надей Подороской, а в третьем раунде бывшая 21-я ракетка мира выиграла у испанки Паулы Бадосы.

    Соболенко

    Арина тем временем вообще не напрягалась в предыдущих раундах, но это не стало сюрпризом.

    Действующая чемпионка австралийского мэйджора до сих пор отдала соперницам лишь шесть геймов.

    При этом пять из этих шести геймов взяла 16-летняя чешка Бренда Фрухвиртова во втором круге.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом раунде Соболенко разгромила немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1), а в третьем — украинку Лесю Цуренко (6:0, 6:0).

    Прогноз и ставка

    На Анисимову можно поставить за 4.80, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.18.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Удивительный факт: Аманда выиграла четыре из пяти матчей против Арины. Правда, последний раз они встречались еще весной 2022 года.

    Но в любом случае это жирный намек на то, что теперь белоруску ждет хоть какое-то сопротивление.

    Ставка — победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Родез — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рома — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мавритания — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вильярреал-2
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Филадельфия — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Орлеан — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Детройт — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оттава — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Анисимова — Соболенко: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на теннис. Анисимова шокирует Соболенко?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры