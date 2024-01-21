Белоруска Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 05:00 мск. Анисимова — Соболенко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Анисимова

Аманда повторила свой лучший результат в Мельбурне и впервые с 2022-го вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

Похоже, американка не зря делала паузу в карьере. После восьмимесячного перерыва она действительно стала играть значительно лучше.

На текущем турнире Анисимова до сих пор не отдала ни сета, хотя только в одном случае у нее была действительно не очень опасная соперница.

Уже на старте турнира 22-летняя Аманда остановила Людмилу Самсонову, дальше была победа над аргентинкой Надей Подороской, а в третьем раунде бывшая 21-я ракетка мира выиграла у испанки Паулы Бадосы.

Соболенко

Арина тем временем вообще не напрягалась в предыдущих раундах, но это не стало сюрпризом.

Действующая чемпионка австралийского мэйджора до сих пор отдала соперницам лишь шесть геймов.

При этом пять из этих шести геймов взяла 16-летняя чешка Бренда Фрухвиртова во втором круге.

Все прогнозы на Australian Open

В первом раунде Соболенко разгромила немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1), а в третьем — украинку Лесю Цуренко (6:0, 6:0).

Прогноз и ставка

На Анисимову можно поставить за 4.80, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.18.

Удивительный факт: Аманда выиграла четыре из пяти матчей против Арины. Правда, последний раз они встречались еще весной 2022 года.

Но в любом случае это жирный намек на то, что теперь белоруску ждет хоть какое-то сопротивление.

Ставка — победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.