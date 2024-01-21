Анисимова
Аманда повторила свой лучший результат в Мельбурне и впервые с 2022-го вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».
Похоже, американка не зря делала паузу в карьере. После восьмимесячного перерыва она действительно стала играть значительно лучше.
На текущем турнире Анисимова до сих пор не отдала ни сета, хотя только в одном случае у нее была действительно не очень опасная соперница.
Уже на старте турнира 22-летняя Аманда остановила Людмилу Самсонову, дальше была победа над аргентинкой Надей Подороской, а в третьем раунде бывшая 21-я ракетка мира выиграла у испанки Паулы Бадосы.
Соболенко
Арина тем временем вообще не напрягалась в предыдущих раундах, но это не стало сюрпризом.
Действующая чемпионка австралийского мэйджора до сих пор отдала соперницам лишь шесть геймов.
При этом пять из этих шести геймов взяла 16-летняя чешка Бренда Фрухвиртова во втором круге.
Все прогнозы на Australian Open
В первом раунде Соболенко разгромила немку Эллу Зайдель (6:0, 6:1), а в третьем — украинку Лесю Цуренко (6:0, 6:0).
Прогноз и ставка
На Анисимову можно поставить за 4.80, победу Соболенко букмекеры предлагают за 1.18.
Но в любом случае это жирный намек на то, что теперь белоруску ждет хоть какое-то сопротивление.
Ставка — победа Соболенко + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.