Россиянка Анна Калинская сыграет против нидерландки Аранчи Рус во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 03:00 мск. Рус — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Рус

Аранча начала турнир с удивительно уверенной победы над украинкой Ангелиной Калининой — 6:1, 6:0.

Соперница продемонстрировала совершенно чудовищный теннис, взяв на собственной подаче лишь восемь очков.

Но есть еще одна интересная деталь: Рус отыграла все 14 брейк-пойнтов. То есть на приеме у Калининой кое-что все-таки получалось.

На неделе перед австралийским мэйджором нидерландская теннисистка дошла до четвертьфинала в Хобарте, благодаря чему закрепилась в топ-50. Прежде чем проиграть Элизе Мертенс, Аранча остановила Линду Фрухвиртову и Варвару Грачеву.

В предыдущих сезонах Рус ни разу не выигрывала в Мельбурне больше одного матча.

Калинская

Анна тем временем впервые в карьере выиграла матч в основной сетке Australian Open.

На старте турнира россиянка одержала победу над американкой Кэти Волынец — 6:3, 3:6, 6:2.

Калинская идеально провела решающий сет, так и не позволив сопернице взять на приеме хотя бы гейм.

Ключевым моментом стала классная игра первом мяче — точность подачи была на уровне 88%.

Все прогнозы на Australian Open

На прошлой неделе Калинская обыграла чешку Барбору Крейчикову на турнире в Аделаиде.

Прогноз и ставка

На Рус в этом матче можно поставить за 2.78, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.44.

Анна демонстрирует интересный теннис, но предстоящий матч, скорее всего, получится непростым. Аранча в последнее время тоже приятно удивляет.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.