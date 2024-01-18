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    Сможет ли Калинская выйти в третий круг Australian Open?

    Рус — Калинская. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Australian Open 18 января 2024 года

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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против нидерландки Аранчи Рус во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 03:00 мск. Рус — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 18 Января 2024 года
    Аранча Рус
  • Нидерланды
    •  Аранча Рус 03:00 Анна Калинская Анна Калинская
  • Россия
    •

    Рус

    Аранча начала турнир с удивительно уверенной победы над украинкой Ангелиной Калининой — 6:1, 6:0.

    Соперница продемонстрировала совершенно чудовищный теннис, взяв на собственной подаче лишь восемь очков.

    Но есть еще одна интересная деталь: Рус отыграла все 14 брейк-пойнтов. То есть на приеме у Калининой кое-что все-таки получалось.

    На неделе перед австралийским мэйджором нидерландская теннисистка дошла до четвертьфинала в Хобарте, благодаря чему закрепилась в топ-50. Прежде чем проиграть Элизе Мертенс, Аранча остановила Линду Фрухвиртову и Варвару Грачеву.

    В предыдущих сезонах Рус ни разу не выигрывала в Мельбурне больше одного матча.

    Калинская

    Анна тем временем впервые в карьере выиграла матч в основной сетке Australian Open.

    На старте турнира россиянка одержала победу над американкой Кэти Волынец — 6:3, 3:6, 6:2.

    Калинская идеально провела решающий сет, так и не позволив сопернице взять на приеме хотя бы гейм.

    Ключевым моментом стала классная игра первом мяче — точность подачи была на уровне 88%.

    Все прогнозы на Australian Open

    На прошлой неделе Калинская обыграла чешку Барбору Крейчикову на турнире в Аделаиде.

    Прогноз и ставка

    На Рус в этом матче можно поставить за 2.78, победу Калинской букмекеры предлагают за 1.44.

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    Анна демонстрирует интересный теннис, но предстоящий матч, скорее всего, получится непростым. Аранча в последнее время тоже приятно удивляет.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Рус — Калинская: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Калинская выйти в третий круг Australian Open?
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