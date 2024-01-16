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    Сафиуллин проиграет в первом круге Australian Open?

    Сафиуллин — Грикспор. Ставка (к. 1.93) и прогноз на Australian Open 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Грикспор
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Сафиуллин — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 16 Января 2024 года
    Роман Сафиуллин (Россия)
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    •  Роман Сафиуллин (Россия) 03:00 Таллон Грикспор Таллон Грикспор
  • Нидерланды
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    Сафиуллин

    Роман четвертый год подряд сыграет в основной сетке австралийского мэйджора. Вот только в отличие от предыдущих случаев, сейчас он приехал сюда в статусе игрока топ-40.

    Новый сезон россиянин начал с успешного выступления в Брисбене, где дошел до полуфинала.

    Прежде чем уступить Хольгеру Руне (4:6, 6:7), Сафиуллин остановил Бена Шелтона, Алексея Попырина и Маттео Арнальди.

    С некоторых пор Сафиуллин спокойно играет даже против соперников из топ-20, куда вполне может прорваться уже в этом году.

    Грикспор

    Таллон перед Открытым чемпионатом Австралии провел лишь два матча на United Cup.

    В первом нидерландский теннисист уступил Касперу Рууду, а во втором — Борне Чоричу. В обоих случаях он не взял ни сета.

    Но это все равно не то, на чем следует делать акцент. Куда показательнее результаты Грикспора в прошлом сезоне.

    В 2023-м Таллон выиграл турниры в Пуне и Хертогенбосе, дошел до финала в Вашингтоне, а также добрался до третьего круга на Australian Open.

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    Осенью Грикспор выиграл по два матча в Базеле и на «Мастерсе» в Париже, что тоже довольно неплохо.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.50, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.60.

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    Роман демонстрирует очень солидный теннис, но при этом надо признать, что ему достался не самый приятный соперник.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 40,5 за 1.93.

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    Сафиуллин — Грикспор: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллин проиграет в первом круге Australian Open?
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