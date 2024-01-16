Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Сафиуллин — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сафиуллин

Роман четвертый год подряд сыграет в основной сетке австралийского мэйджора. Вот только в отличие от предыдущих случаев, сейчас он приехал сюда в статусе игрока топ-40.

Новый сезон россиянин начал с успешного выступления в Брисбене, где дошел до полуфинала.

Прежде чем уступить Хольгеру Руне (4:6, 6:7), Сафиуллин остановил Бена Шелтона, Алексея Попырина и Маттео Арнальди.

С некоторых пор Сафиуллин спокойно играет даже против соперников из топ-20, куда вполне может прорваться уже в этом году.

Грикспор

Таллон перед Открытым чемпионатом Австралии провел лишь два матча на United Cup.

В первом нидерландский теннисист уступил Касперу Рууду, а во втором — Борне Чоричу. В обоих случаях он не взял ни сета.

Но это все равно не то, на чем следует делать акцент. Куда показательнее результаты Грикспора в прошлом сезоне.

В 2023-м Таллон выиграл турниры в Пуне и Хертогенбосе, дошел до финала в Вашингтоне, а также добрался до третьего круга на Australian Open.

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Осенью Грикспор выиграл по два матча в Базеле и на «Мастерсе» в Париже, что тоже довольно неплохо.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.50, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.60.

Роман демонстрирует очень солидный теннис, но при этом надо признать, что ему достался не самый приятный соперник.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 40,5 за 1.93.