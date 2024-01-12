Касаткина
У Дарьи в четверг был незапланированный выходной. Лаура Зигемунд, с которой она должна была встретиться в четвертьфинале, решила сняться с матча.
Возможно, Касаткиной даже повезло, потому что немка перед этим красиво разобралась с Людмилой Самсоновой.
Но не только по этой причине. Во втором раунде у Касаткиной был тяжелейший матч против Анны Калинской, продолжавшийся почти три часа. День отдыха после такой битвы — это самый настоящий подарок.
В первом круге 15-я ракетка мира спокойно выиграла у американки Клер Лью (6:4, 6:3).
Пегула
Джессика тем временем в предыдущем раунде с трудом выиграла у Анастасии Павлюченковой — 6:7, 7:5, 6:4.
Американка отыграла у россиянки сет и брейк во второй партии. Есть подозрение, что она не ожидала, что игра получится такой напряженной.
Перед этим Пегула одержала волевую победу над соотечественницей Бернардой Перой — 4:6, 6:2, 6:3.
Похоже, пятая ракетка мира пока только на пути к своей лучшей форме.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 3.28, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.34.
В прошлом году Дарья с треском проиграла Джессике в Токио — 1:6, 0:6. Сложно сказать, сможет ли россиянка взять реванш, но на этот раз вряд ли дойдет до столько неприличного погрома.
Ставка — Касаткина возьмет хотя бы один сет за 1.87.