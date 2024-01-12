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    Касаткина возьмет реванш у Пегулы?

    Касаткина — Пегула. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Аделаиде 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Пегула
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Джессики Пегулы в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 13:00 мск. Касаткина — Пегула: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Касаткина

    У Дарьи в четверг был незапланированный выходной. Лаура Зигемунд, с которой она должна была встретиться в четвертьфинале, решила сняться с матча.

    Возможно, Касаткиной даже повезло, потому что немка перед этим красиво разобралась с Людмилой Самсоновой.

    Но не только по этой причине. Во втором раунде у Касаткиной был тяжелейший матч против Анны Калинской, продолжавшийся почти три часа. День отдыха после такой битвы — это самый настоящий подарок.

    В первом круге 15-я ракетка мира спокойно выиграла у американки Клер Лью (6:4, 6:3).

    Пегула

    Джессика тем временем в предыдущем раунде с трудом выиграла у Анастасии Павлюченковой — 6:7, 7:5, 6:4.

    Американка отыграла у россиянки сет и брейк во второй партии. Есть подозрение, что она не ожидала, что игра получится такой напряженной.

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    Перед этим Пегула одержала волевую победу над соотечественницей Бернардой Перой — 4:6, 6:2, 6:3.

    Похоже, пятая ракетка мира пока только на пути к своей лучшей форме.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 3.28, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.34.

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    В прошлом году Дарья с треском проиграла Джессике в Токио — 1:6, 0:6. Сложно сказать, сможет ли россиянка взять реванш, но на этот раз вряд ли дойдет до столько неприличного погрома.

    Ставка — Касаткина возьмет хотя бы один сет за 1.87.

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    Касаткина — Пегула: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина возьмет реванш у Пегулы?
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