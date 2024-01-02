Грек Стефанос Циципас сыграет против чилийца Николаса Харри в рамках группового этапа United Cup (Австралия). Матч пройдет 2 января, начало — в 04:00 мск. Циципас — Харри: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Циципас

Стефанос полтора месяца назад стал главным разочарованием Итогового турнира ATP, на который отобрался в самый последний момент.

Сначала грек проиграл итальянцу Яннику Синнеру, а потом не смог завершить встречу с Хольгером Руне.

В матче против против датчанина Циципас отказался от продолжения борьбы уже после трех геймов. СМИ и до этого сообщали, что он приехал в Турин не в оптимальном состоянии, но шестая ракетка мира настойчиво опровергал эти слухи, который оказались правдой.

Сложно сказать, в какой форме Циципас приехал в Австралию. Но есть подозрение, что начало нового сезона будет для него непростым.

Харри

Николас, в отличие от Циципаса, уже провел на United Cup один матч, в котором одержал победу над канадцем Стивеном Диесом со счетом 7:5, 6:4.

Чилиец мощно провел прошлый сезон, по ходу которого дебютировал в топ-20. На данный момент он занимает в рейтинге 19-е место.

Харри выиграл турниры в Сантьяго и Женеве, а также дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии.

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Однако Николас был успешен не только на грунте. Во второй половине 2023-го он выиграл два матча на US Open и дошел до четвертьфинала на престижных турнирах в Пекине и Шанхае.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.46, победу Харри букмекеры предлагают за 2.72.

В прошлом году у Стефаноса было сразу четыре тяжелейших матча против чилийца. Грек смог обыграть Харри только в двух случаях. Осенью Николас одержал классную победу над Циципасом в Шанхае. Скорее всего, в предстоящей встрече у фаворита снова будут проблемы.

Ставка — победа Харри за 2.72.