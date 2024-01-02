Циципас
Стефанос полтора месяца назад стал главным разочарованием Итогового турнира ATP, на который отобрался в самый последний момент.
Сначала грек проиграл итальянцу Яннику Синнеру, а потом не смог завершить встречу с Хольгером Руне.
В матче против против датчанина Циципас отказался от продолжения борьбы уже после трех геймов. СМИ и до этого сообщали, что он приехал в Турин не в оптимальном состоянии, но шестая ракетка мира настойчиво опровергал эти слухи, который оказались правдой.
Сложно сказать, в какой форме Циципас приехал в Австралию. Но есть подозрение, что начало нового сезона будет для него непростым.
Харри
Николас, в отличие от Циципаса, уже провел на United Cup один матч, в котором одержал победу над канадцем Стивеном Диесом со счетом 7:5, 6:4.
Чилиец мощно провел прошлый сезон, по ходу которого дебютировал в топ-20. На данный момент он занимает в рейтинге 19-е место.
Харри выиграл турниры в Сантьяго и Женеве, а также дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии.
Однако Николас был успешен не только на грунте. Во второй половине 2023-го он выиграл два матча на US Open и дошел до четвертьфинала на престижных турнирах в Пекине и Шанхае.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.46, победу Харри букмекеры предлагают за 2.72.
В прошлом году у Стефаноса было сразу четыре тяжелейших матча против чилийца. Грек смог обыграть Харри только в двух случаях. Осенью Николас одержал классную победу над Циципасом в Шанхае. Скорее всего, в предстоящей встрече у фаворита снова будут проблемы.
Ставка — победа Харри за 2.72.