Испанец Рафаэль Надаль сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 2 января, начало — в 11:30 мск. Тим — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Тим

Доминик с большим трудом пробился в основную сетку через квалификацию.

В первом раунде отбора австрийский теннисист одержал волевую победу над 272-й ракеткой мира Джеймсом Маккейбом — 2:6, 7:6, 6:4.

Во втором сете австралиец не реализовал тройной матчбол при счете 5:3.

В финале квалификации бывшая первая ракетка выиграл у итальянца Джулио Дзеппьери — 3:6, 6:4, 6:4.

Судя по этим двум матчам, в новом сезоне Тим вряд ли существенно улучшит свое положение в рейтинге. На данный момент он всего лишь 98-й.

Надаль

Легендарный Рафа тем временем проведет первый за год матч в одиночном разряде.

Долгожданное возвращение грунтового короля — одно из главных событий в теннисном мире. Испанец восстановился и тренировался весь прошлый год после травмы, которую получил в матче против Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open.

Все, кто тренировался с ним в последние неколько недель, утверждают, что Надаль находится в шикарной форме.

«Видел несколько видео с тренировок Надаля, он готов на 100 процентов», — отметил вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Все прогнозы на теннис

В принципе, учитывая его тягу к перфекционизму, можно легко поверить в то, что Надаль сделал всё, чтобы снова вернуться на высочайший уровень.

Прогноз и ставка

На Тима в этом матче можно поставить за 2.31, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.62.

Несмотря на колоссальный опыт, Рафа все равно будет нервничать, все-таки пауза получилась чересчур продолжительной. Возвращаться после такого большого перерыва всегда нелегко.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.