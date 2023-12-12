Россиянка Анна Блинкова сыграет против украинки Вероники Подрез в первом круге турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 12 декабря, начало — в 19:30 мск. Подрез — Блинкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Подрез

Вероника впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира на уровне WTA 125.

В минувшее воскресенье 16-летняя теннисистка прошла квалификацию, выиграв у американки Аланы Смит (6:4, 6:4).

В этом году Подрез выиграла два титула ITF — во французском Шербуре и бельгийском Ванферсе-Боле. Благодаря этому она приблизилась к дебюту в топ-500.

Также стоит отметить, что Подрез выиграла 14 из 17 матчей на крытых кортах.

Блинкова

Анна тем временем приехала защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в полуфинал турнира в Лиможе.

Для россиянки это будет первый турнир после перерыва. Хотя тренировки она возобновила достаточно давно.

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В ноябре Блинкова провела три выставочных матча во Франции: выиграла у Эльзы Жакмо и Элины Аванесян и уступила Люси Нгуйен Тан.

Блинкова занимает 50-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Прогноз и ставка

На Подрез в этом матче можно поставить за 4.33, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.21.

Анна вряд ли станет драматизировать в предстоящей игре. Скорее всего, это будет мастер-класс от россиянки. Подрез до этого все-таки ни разу не играла против соперниц из топ-100.

Ставка — победа Блинковой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.