Подрез
Вероника впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира на уровне WTA 125.
В минувшее воскресенье 16-летняя теннисистка прошла квалификацию, выиграв у американки Аланы Смит (6:4, 6:4).
В этом году Подрез выиграла два титула ITF — во французском Шербуре и бельгийском Ванферсе-Боле. Благодаря этому она приблизилась к дебюту в топ-500.
Также стоит отметить, что Подрез выиграла 14 из 17 матчей на крытых кортах.
Блинкова
Анна тем временем приехала защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в полуфинал турнира в Лиможе.
Для россиянки это будет первый турнир после перерыва. Хотя тренировки она возобновила достаточно давно.
В ноябре Блинкова провела три выставочных матча во Франции: выиграла у Эльзы Жакмо и Элины Аванесян и уступила Люси Нгуйен Тан.
Блинкова занимает 50-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Прогноз и ставка
На Подрез в этом матче можно поставить за 4.33, победу Блинковой букмекеры предлагают за 1.21.
Анна вряд ли станет драматизировать в предстоящей игре. Скорее всего, это будет мастер-класс от россиянки. Подрез до этого все-таки ни разу не играла против соперниц из топ-100.
Ставка — победа Блинковой с форой по геймам (-5,5) за 1.92.