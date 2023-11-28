ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Осимхен — форвард «Наполи» Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября Массимилиано АллегриСкучный, некрасивый и нелюбимый — но сможет ли «Ювентус» Аллегри выиграть Серию А? Янник СиннерИталия выиграла Кубок Дэвиса, Синнер взял реванш у Джоковича, а на турнир в Санкт-Петербурге приедет экс-игрок топ-10
  • 21:45
    • «Локомотив» победил ЦСКА с минимальным преимуществом
    Все новости спорта

    Фис начнет молодежный итоговый турнир с разгромной победы?

    Фис — Нарди. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Итоговый молодежный турнир 28 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Итоговый чемпионат ATP Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Фис — Нарди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против итальянца Луки Нарди в первом туре группового этапа Итогового молодежного турнира ATP. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 15:00 мск. Фис — Нарди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Фис

    Артур стал одним из открытий сезона. В Джидду он приехал в статусе игрока топ-50 — на данный момент занимает в рейтинге 36-е место.

    Француз заявил о себе еще в начале года, когда дошел до полуфинала на турнирах в Монпелье и Марселе. Для многих его теннис стал настоящим откровением.

    В конце мая Фис взял первый титул на уровне ATP, став победителем грунтового турнира в Лионе.

    В июле 19-летний теннисист добрался до полуфинала в Гамбурге, а в октябре уступил Александру Бублику в решающем матче на турнире в Антверпене. Кроме того, осенью он выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае.

    Нарди

    Лука пока находится за пределами первой сотни, сейчас он 115-й в мировой классификации.

    Итальянец последним квалифицировался на молодежный итоговый турнир. Это случилось в середине ноября по итогам «челленджера» в Кобе на котором он добрался до полуфинала.

    Перед этим Нарди взял титул на «челленджере» в Мацуяме, обыграв в финале опытного японца Таро Даниэля.

    Все прогнозы на теннис

    В августе 20-летний теннисист стал победителем «челленджера» в Порту.

    На уровне основной сетки ATP Нарди в этом году выиграл лишь один матч.

    Правила турнира

    Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
    матч состоит из 5 сетов;

    сет играется до 4 победных геймов;

    тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

    нет игры больше-меньше;

    если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

    Прогноз и ставка

    На Фиса в этом матче можно поставить за 1.32, победу Нарди букмекеры предлагают за 3.40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, французу хватит трех-четырех сетов для победы над 115-й ракеткой мира.

    Сценарий, при котором Артур выиграл с разгромным счетом, тоже нельзя исключать.

    Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-3,5) за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Болонья — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Анже — Кан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Эльденсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 27 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индиана — Портленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Детройт — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гояс — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фис — Нарди: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на теннис. Фис начнет молодежный итоговый турнир с разгромной победы?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры