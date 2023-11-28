Француз Артур Фис сыграет против итальянца Луки Нарди в первом туре группового этапа Итогового молодежного турнира ATP. Матч пройдет в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 15:00 мск. Фис — Нарди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Фис

Артур стал одним из открытий сезона. В Джидду он приехал в статусе игрока топ-50 — на данный момент занимает в рейтинге 36-е место.

Француз заявил о себе еще в начале года, когда дошел до полуфинала на турнирах в Монпелье и Марселе. Для многих его теннис стал настоящим откровением.

В конце мая Фис взял первый титул на уровне ATP, став победителем грунтового турнира в Лионе.

В июле 19-летний теннисист добрался до полуфинала в Гамбурге, а в октябре уступил Александру Бублику в решающем матче на турнире в Антверпене. Кроме того, осенью он выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае.

Нарди

Лука пока находится за пределами первой сотни, сейчас он 115-й в мировой классификации.

Итальянец последним квалифицировался на молодежный итоговый турнир. Это случилось в середине ноября по итогам «челленджера» в Кобе на котором он добрался до полуфинала.

Перед этим Нарди взял титул на «челленджере» в Мацуяме, обыграв в финале опытного японца Таро Даниэля.

Все прогнозы на теннис

В августе 20-летний теннисист стал победителем «челленджера» в Порту.

На уровне основной сетки ATP Нарди в этом году выиграл лишь один матч.

Правила турнира

Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:

матч состоит из 5 сетов;

сет играется до 4 победных геймов;

тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;

нет игры больше-меньше;

если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.

Прогноз и ставка

На Фиса в этом матче можно поставить за 1.32, победу Нарди букмекеры предлагают за 3.40.

Скорее всего, французу хватит трех-четырех сетов для победы над 115-й ракеткой мира.

Сценарий, при котором Артур выиграл с разгромным счетом, тоже нельзя исключать.

Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-3,5) за 1.87.