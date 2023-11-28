Фис
Артур стал одним из открытий сезона. В Джидду он приехал в статусе игрока топ-50 — на данный момент занимает в рейтинге 36-е место.
Француз заявил о себе еще в начале года, когда дошел до полуфинала на турнирах в Монпелье и Марселе. Для многих его теннис стал настоящим откровением.
В конце мая Фис взял первый титул на уровне ATP, став победителем грунтового турнира в Лионе.
В июле 19-летний теннисист добрался до полуфинала в Гамбурге, а в октябре уступил Александру Бублику в решающем матче на турнире в Антверпене. Кроме того, осенью он выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае.
Нарди
Лука пока находится за пределами первой сотни, сейчас он 115-й в мировой классификации.
Итальянец последним квалифицировался на молодежный итоговый турнир. Это случилось в середине ноября по итогам «челленджера» в Кобе на котором он добрался до полуфинала.
Перед этим Нарди взял титул на «челленджере» в Мацуяме, обыграв в финале опытного японца Таро Даниэля.
В августе 20-летний теннисист стал победителем «челленджера» в Порту.
На уровне основной сетки ATP Нарди в этом году выиграл лишь один матч.
Правила турнира
Это важный момент, особенно для тех, кто будет делать ставки. Вот основные нюансы:
матч состоит из 5 сетов;
сет играется до 4 победных геймов;
тай-брейк разыгрывается в случае ничьей 3-3;
нет игры больше-меньше;
если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается.
Прогноз и ставка
На Фиса в этом матче можно поставить за 1.32, победу Нарди букмекеры предлагают за 3.40.
Скорее всего, французу хватит трех-четырех сетов для победы над 115-й ракеткой мира.
Сценарий, при котором Артур выиграл с разгромным счетом, тоже нельзя исключать.
Ставка — победа Фиса с форой по геймам (-3,5) за 1.87.