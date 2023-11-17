Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине, начало — в 16:30 мск. Алькарас — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Несмотря на слабый старт, Карлос все-таки продолжает борьбу за путевку в полуфинал ATP Finals.

В среду испанец одержал победу над Андреем Рублевым — 7:5, 6:2.

Россиянин, как и в матче с Даниилом Медведевым, неплохо играл большую часть первого сета, но буквально одна серьезная ошибка вывела его из себя.

Алькараса наверное тоже шокировала его эмоциональность. В какой-то момент Рублев шесть раз ударил ракеткой себе по колену. Этот страшный эпизод случился в конце первой партии. А во второй Карлос спокойно разобрался с потерявшим надо собой контроль соперником.

Но здесь также стоит отметить, что Алькарас на этот раз шикарно действовал на подаче, отдав лишь семь очков. Поэтому Рублев все-таки неспроста психовал — это было от бессилия.

Медведев

А Даниил тем временем первым вышел в полуфинал Итогового турнира.

Это случилось после победы над Александром Зверевым — 7:6, 6:4. Немец считает, что не заслуживал поражения в двух сетах, но на самом деле это абсолютно закономерный результат.

В первой партии Медведев отыграл два сетбола на тай-брейке. Во второй у соперника было не так много шансов — Саша взял на приеме лишь восемь очков.

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Примечательно, что Медведев 12-й раз в сезоне выиграл у соперника из топ-10. Отныне он является рекордсменом по количеству побед над игроками первой десятки в течение одного календарного года.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.64, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.26.

Был период, когда Даниил действительно не очень понимал, как надо играть против испанца. Но пару месяцев назад все изменилось.

Медведев красиво разобрался с Алькарасом в полуфинале US Open. Испанец в том матче просто капитулировал.

Несмотря на то, что россиянин уже обеспечил себе участие в полуфинале, вряд ли здесь стоит рассуждать о мотивации. За любую победу на Итоговом турнире теннисисты получают огромную сумму, поэтому можно не сомневаться, что Даниил выйдет с максимальным настроем.

Ставка — победа Медведева за 2.26.