ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Венсан КомпаниИз преемников Гвардиолы в неудачники АПЛ. Где и как все пошло не так для Компани и «Бернли»? Варрен Заир-ЭмриНовый Руни из Парижа. 17-летний Заир-Эмри — будущая звезда ПСЖ Лионель МессиГолый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
  • 21:34
    • «Локомотив» в зрелищном матче переиграл «Куньлунь»
  • 21:16
    • «Ак Барс» уверенно обыграл московское «Динамо»
  • 19:09
    • Джокович переиграл Хуркача на Итоговом турнире ATP, но может не выйти в плей-офф
  • 18:46
    • Синнер пробился в плей-офф Итогового чемпионата ATP
  • 21:25
    • СКА увез три очка из Череповца
  • 18:12
    • Личка и Кузнецов сыграют за свои команды в товарищеском матче «Динамо» и 2DROTS
  • 18:06
    • «Металлург» одержал победу над «Сибирью» в овертайме
    Все новости спорта

    Найдет ли Медведев мотивацию на матч с Алькарасом?

    Алькарас — Медведев. Ставка (к. 2.26) и прогноз на Итоговый турнир ATP 17 ноября 2023 гожа

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Итоговый чемпионат ATP Прогнозы на ATP Прогнозы на Даниил Медведев Прогнозы на Карлос Алькарас
    Прогноз и ставки на Алькарас — Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 17 ноября в Турине, начало — в 16:30 мск. Алькарас — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Несмотря на слабый старт, Карлос все-таки продолжает борьбу за путевку в полуфинал ATP Finals.

    В среду испанец одержал победу над Андреем Рублевым — 7:5, 6:2.

    Россиянин, как и в матче с Даниилом Медведевым, неплохо играл большую часть первого сета, но буквально одна серьезная ошибка вывела его из себя.

    Алькараса наверное тоже шокировала его эмоциональность. В какой-то момент Рублев шесть раз ударил ракеткой себе по колену. Этот страшный эпизод случился в конце первой партии. А во второй Карлос спокойно разобрался с потерявшим надо собой контроль соперником.

    Но здесь также стоит отметить, что Алькарас на этот раз шикарно действовал на подаче, отдав лишь семь очков. Поэтому Рублев все-таки неспроста психовал — это было от бессилия.

    Медведев

    А Даниил тем временем первым вышел в полуфинал Итогового турнира.

    Это случилось после победы над Александром Зверевым — 7:6, 6:4. Немец считает, что не заслуживал поражения в двух сетах, но на самом деле это абсолютно закономерный результат.

    В первой партии Медведев отыграл два сетбола на тай-брейке. Во второй у соперника было не так много шансов — Саша взял на приеме лишь восемь очков.

    Все прогнозы на теннис

    Примечательно, что Медведев 12-й раз в сезоне выиграл у соперника из топ-10. Отныне он является рекордсменом по количеству побед над игроками первой десятки в течение одного календарного года.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 1.64, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.26.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Был период, когда Даниил действительно не очень понимал, как надо играть против испанца. Но пару месяцев назад все изменилось.

    Медведев красиво разобрался с Алькарасом в полуфинале US Open. Испанец в том матче просто капитулировал.

    Несмотря на то, что россиянин уже обеспечил себе участие в полуфинале, вряд ли здесь стоит рассуждать о мотивации. За любую победу на Итоговом турнире теннисисты получают огромную сумму, поэтому можно не сомневаться, что Даниил выйдет с максимальным настроем.

    Ставка — победа Медведева за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.97
  • Прогноз на матч Йемен — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Оттава — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Нидерланды U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словакия — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.59
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Люксембург — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Черногория — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Венесуэла — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Майами — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Колумбия — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алькарас — Медведев: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на теннис. Найдет ли Медведев мотивацию на матч с Алькарасом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры