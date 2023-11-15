Французы Корентен Мутэ и Юго Гастон встретятся в первом круге «челленджера» в Дандерюде (Швеция). Матч пройдет 15 ноября, начало — в 15:30 мск. Гастон — Мутэ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гастон

Юго не настолько известен и популярен, чтобы можно было заносить его в списки главных открытий или разочарований сезона, но неудачником француза точно можно назвать.

В этом году он запомнился, прежде всего, странным поведением в матче против Борны Чорича в Мадриде.

На сетболе соперника при счете 3:5 Гастон специально выронил мяч из кармана, чтобы судья попросил переиграть розыгрыш из-за помехи.

В итоге дисциплинарная комиссия назначила ему штраф в размере 144 тысяч долларов. Если что, на тот момент его призовые за сезон составляли 121 тысячу. В общем, ушел парень в минус.

Пару месяцев Юго приходил в себя, а потом выиграл два грунтовых «челленджера» подряд.

Осенью главным успехом 23-летнего француза, который находится сейчас в рейтинге на 101 месте, стал выход в четвертьфинал турнира в Антверпене.

Мутэ

Корентен на прошлой неделе стал победителем «челленджера» в Хельсинки.

Прежде чем обыграть в финале индийца Сумита Нагала, француз остановил Максима Кресси, Антуана Белье, Хауме Муньяра и Артура Риндеркнеша.

Но это, по сути, единственое достижение Мутэ в этом году, который он завершает за пределами топ-100.

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В сезоне-2023 Корентен выиграл меньше половины матчей — 18 из 41. Перед турниром в Хельсинки у него была серия из шести поражений.

Прогноз и ставка

На Гастона в этом матче можно поставить за 1.65, победу Мутэ букмекеры предлагают за 2.14.

В прошлом году Юго обыграл Корентена в Марселе — 6:4, 6:4. Это, конечно, полезная информация, но ее все равно недостаточно, чтобы сейчас можно было с уверенностью заряжать на победу Гастона.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.34.