Циципас
Стефанос начал турнир с поражения от Янника Синнера. И это означает, что его шансы на выход в плей-офф стремятся к нулю.
Грек уступил итальянскому теннисисту в двух сетах — 4:6, 4:6.
Понятно, что для Синнера этот матч не был легкой прогулкой, но если объективно — у Циципаса не было шансов на успех.
Главной проблемой Стефаноса стала чересур уверенная игра соперника на подаче. За весь матч у него не было ни одного брейк-пойнта. Более того, Янник отдал на своей подаче лишь десять очков.
Циципас играл в этом матче на фоне слухов о том, что его беспокоит травма локтя. После встречи с Синнером грек заявил, что он «в полном порядке».
Руне
Хольгер тоже проиграл в первом круге, но при совершенно других обстоятельствах. Его теннис как раз оставил очень приятное впечатление.
Датчанин заставил страдать самого Новака Джоковича. Да, в итоге проиграл, но это было сильно — 6:7, 7:6, 3:6.
По ходу матча, который продолжался чуть больше трех часов, серб сломал две ракетки. Ноле не так уж и часто дает волю эмоциям.
Но также стоит отметить, что в третьем сете Руне был уже не так хорош, как в двух первых партиях. Возможно, из-за проблем с выносливостью, хотя парадоксально, что 36-летний Новак превосходит в этом плане своих 20-летних конкурентов.
Прогноз и ставка
На Циципаса в этом матче можно поставить за 2.38, победу Руне букмекеры предлагают за 1.58.
Хольгер дважды обыграл Стефаноса в прошлом году — на «Ролан Гаррос» и в Стокгольме. И сейчачс все указывает на то, что грек снова проиграет дерзкому датчанину.
Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.41.