Грек Стефанос Циципас сыграет против датчанина Хольгера Руне во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 14 ноября в Турине (Италия), начало — в 16:30 мск. Циципас — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос начал турнир с поражения от Янника Синнера. И это означает, что его шансы на выход в плей-офф стремятся к нулю.

Грек уступил итальянскому теннисисту в двух сетах — 4:6, 4:6.

Понятно, что для Синнера этот матч не был легкой прогулкой, но если объективно — у Циципаса не было шансов на успех.

Главной проблемой Стефаноса стала чересур уверенная игра соперника на подаче. За весь матч у него не было ни одного брейк-пойнта. Более того, Янник отдал на своей подаче лишь десять очков.

Циципас играл в этом матче на фоне слухов о том, что его беспокоит травма локтя. После встречи с Синнером грек заявил, что он «в полном порядке».

Руне

Хольгер тоже проиграл в первом круге, но при совершенно других обстоятельствах. Его теннис как раз оставил очень приятное впечатление.

Датчанин заставил страдать самого Новака Джоковича. Да, в итоге проиграл, но это было сильно — 6:7, 7:6, 3:6.

По ходу матча, который продолжался чуть больше трех часов, серб сломал две ракетки. Ноле не так уж и часто дает волю эмоциям.

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Но также стоит отметить, что в третьем сете Руне был уже не так хорош, как в двух первых партиях. Возможно, из-за проблем с выносливостью, хотя парадоксально, что 36-летний Новак превосходит в этом плане своих 20-летних конкурентов.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 2.38, победу Руне букмекеры предлагают за 1.58.

Хольгер дважды обыграл Стефаноса в прошлом году — на «Ролан Гаррос» и в Стокгольме. И сейчачс все указывает на то, что грек снова проиграет дерзкому датчанину.

Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.41.