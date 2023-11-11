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    Шевченко выиграет первый турнир ATP?

    Эмбер — Шевченко. Ставка (к. 1.96) и прогноз на финал турнира в Меце 11 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эмбер — Шевченко
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против француза Юго Эмбера в финале турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 11 ноября, начало — в 18:30 мск. Эмбер — Шевченко: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Мец. Мужчины 11 Ноября 2023 года

    Эмбер

    Юго добрался до финала на турнире ATP впервые с 2021 года. При этом он еще ни разу не проигрывал в решающих матчах.

    В полуфинале француз легко выиграл у Фабио Фоньини — 6:0, 6:2. В отличие от Александра Бублика и Лоренцо Сонего, у него вообще не было проблем в матче с опытным итальянцем.

    Пока что самой сложной для Эмбера была встреча с Домиником Тимом. Австриец мощно играл в первых двух партиях, тогда как на решающую ему, похоже, просто не хватило энергии.

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    Шевченко

    Шевченко тем временем впервые в карьере дошел до финала на турнире ATP, благодаря чему дебютирует в топ-50.

    В отличие от Эмбера, россиянин стартовал с первого круга, поэтому предстоящий матч будет для него уже пятым по счету на этой неделе.

    В полуфинале Шевченко одержал победу над французом Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 6:4.

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    Но главным успехом 22-летнего теннисиста на текущем турнире пока что остается победа над Кареном Хачановым (6:4, 6:4) в четвертьфинале.

    Шевченко выиграл восемь из девяти последних матчей. В конце октября он дошел до четвертьфинала в Базеле.

    Прогноз и ставка

    На Эмбера в этом матче можно поставить за 1.40, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.96.

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    В пользу француза здесь два серьезных фактора — опыт и поддержки трибун. Вполне вероятно, что матч получится напряженным, но Шевченко, скорее всего, не сможет стать обладателем главного приза.

    Ставка — победа Эмбера + тотал геймов больше 19,5 за 1.96.

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    Эмбер — Шевченко: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 11.11.2023. Прогнозы на теннис. Шевченко выиграет первый турнир ATP?
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