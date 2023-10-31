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    Корда возьмет реванш у Хуркача?

    Корда — Хуркач. Ставка (к. 2.22) и прогноз на «Мастерс» в Париже 31 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Хуркач
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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против американца Себастьяна Корды в первом круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 31 октября, начало — в 14:30 мск. Корда — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Корда

    Себастьян на прошлой неделе сенсационно уступил аргентинцу Томасу Этчеверри в первом круге турнира в Безеле. Это действительно стало большим сюрпризом на фоне недавних результатов американца.

    В первой половине октября Корда дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Шанхае. Здесь ему удалось обыграть даже Даниила Медведева (7:6, 6:2).

    А перед этим 24-я ракетка мира остановился в шаге от титула в Астане. В решающем матче его обыграл Адриан Маннарино.

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    • Даже с учетом недавней неудачи в Базеле можно сказать, что Корда успешно проводит заключительную часть сезона.

    Хуркач

    Хуберт тем временем после турнира в Базеле ворвался в топ-10 чемпионской гонки и на этой неделе будет бороться за место на Итоговом турнире.

    В столице Австрии поляк дошел до финала, в котором проиграл на двух тай-брейках Феликсу Оже-Альяссиму.

    Для Хуркача это был уже второй финал в октябре. В середине месяца он стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае.

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    Зная Хуби, можно легко поверить, что он продолжит приятно удивлять и на этой неделе.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 1.66, а победу Хуркача предлагают за 2.22.

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    Букмекеры, по всей видимости, намекают на возможную усталость поляка, но у него как раз с выносливостью все в порядке.

    Плюс надо не забывать, что в Шанхае Хуберт уверенно переиграл американца — 6:3, 6:4.

    Ставка — победа Хуркача за 2.22.

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    Корда — Хуркач: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 31.10.2023. Прогнозы на теннис. Корда возьмет реванш у Хуркача?
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