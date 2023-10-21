Россиянин Аслан Карацев сыграет против японца Синтаро Мочизуки в полуфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 21 октября, начало — в 10:00 мск. Мочизуки — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мочизуки

Вряд ли сильно ошибемся, что о Синтаро многие впервые услышали только на этой неделе.

Ранее в текущем сезоне японец, занимающий в рейтинге 215-е место, провел на уровне основной сетки ATP всего лишь два матча (в обоих случаях проиграл).

Но домашнем турнире случился просто настоящий прорыв. До сих пор у него не было ни одной победы на уровне ATP.

В первом круге Мочизуки обыграл аргентинца Томаса Этчеверри (6:4, 7:6). И этот был очень эмоциональный момент — после матча парень просто разрыдался.

Но самая настоящая сенсация грянула во втором круге, когда прошлогодний чемпион Токио выиграл у прошлогоднего чемпиона Токио Тейлора Фрица — 0:6, 6:4, 7:6. В решающей партии Синтаро ступал 2:5 и при счете 3:5 отыграл подачу на матч.

В четвертьфинале Мочизуки выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина (7:5, 2:6, 7:5), тем самым подтвердив, что победа над Фрицем не была случайной.

Карацев

Аслан тем временем тоже приятно удивляет на этой неделе. Но в его случае этот результат все равно не стал большим сюрпризом.

Даже топ-игроки знают, что россиянина очень сложно остановить, когда он в оптимальной форме.

Первым в Токио в этом убедился Фрэнасис Тиафо — 6:3, 7:6.

Во втором круге Карацев остановил китайца Чжичжэня Чжана (6:3, 6:4), который перед этим обыграл чемпиона «Мастерса» в Шанхае Хуберта Хуркача.

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А в четвертьфинале Аслан красиво разобрался с 13-й ракеткой мира Алексом Де Минором — 6:3, 6:2. И по правде говоря, в этом матче он просто снес австралийца.

Прогноз и ставка

На Мочизуки в этом матче можно поставить за 4.10, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.24.

Соперник проводит лучшую неделю в карьере, но против такого Аслана у любого игрока будут проблемы.

Вполне вероятно, что россиянин обыграет японца с разгромным счетом.

Ставка — победа Карацева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.