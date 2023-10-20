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    Монфис покажет, как надо играть против Маннарино?

    Монфис — Маннарино. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Стокгольме 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Монфис — Маннарино
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    Гаэль Монфис
    Французы Гаэль Монфис и Адриан Маннарино встретятся в четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:30 мск. Монфис — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Стокгольм. Мужчины 20 Октября 2023 года

    Монфис

    Гаэль все-таки сумел неплохо подготовиться к поездке в Стокгольм. Выход в четвертьфинал — уже можно считать успехом для него.

    В первом раунде француз одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем (2:6, 6:2, 7:5).

    В следующем матче бывшая шестая ракетка мира спокойно обыграл австрийца Филипа Мизолича (6:4, 6:3).

    В этой игре Монфис почти ничего не отдал сопернику на собственной подаче и классно сыграл на приеме.

    Гаэль выиграл не менее двух матчей на четырех из пяти последних турниров, включая текущий.

    Маннарино

    Адриан тем временем начал турнир с классной победы над Романом Сафиуллиным — 6:4, 6:4.

    Француз не умеет играть мощно и агрессивно, но стиль у него все равно непростой, в чем российский теннисист смог лично убедиться.

    Маннарино отдал несколько геймов на собственной подаче, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта.

    Все прогнозы на теннис

    Как надо играть против Маннарино, показал в начале месяца Андрей Рублев. Россиянин разгромил 35-летнего француза на «Мастерсе» в Шанхае со счетом 6:3, 6:0. С другой стороны, это был чуть ли не единственный настолько ужасный матч Адриана в этом году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Монфиса, и на победу Маннарино можно поставить за 1.90.

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    Гаэль на данный момент ведет в этом противостоянии со счетом 4-2. Хороший аргумент в его пользу, однако Монфис в общении с журналистами тоже подчеркнул, что соперник находится в очень хорошей форме и при этом играет в непривычный для многих теннис.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Монфис — Маннарино: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.10.2023. Прогнозы на теннис. Монфис покажет, как надо играть против Маннарино?
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