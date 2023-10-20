Французы Гаэль Монфис и Адриан Маннарино встретятся в четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:30 мск. Монфис — Маннарино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Монфис

Гаэль все-таки сумел неплохо подготовиться к поездке в Стокгольм. Выход в четвертьфинал — уже можно считать успехом для него.

В первом раунде француз одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем (2:6, 6:2, 7:5).

В следующем матче бывшая шестая ракетка мира спокойно обыграл австрийца Филипа Мизолича (6:4, 6:3).

В этой игре Монфис почти ничего не отдал сопернику на собственной подаче и классно сыграл на приеме.

Гаэль выиграл не менее двух матчей на четырех из пяти последних турниров, включая текущий.

Маннарино

Адриан тем временем начал турнир с классной победы над Романом Сафиуллиным — 6:4, 6:4.

Француз не умеет играть мощно и агрессивно, но стиль у него все равно непростой, в чем российский теннисист смог лично убедиться.

Маннарино отдал несколько геймов на собственной подаче, но при этом реализовал четыре брейк-пойнта.

Все прогнозы на теннис

Как надо играть против Маннарино, показал в начале месяца Андрей Рублев. Россиянин разгромил 35-летнего француза на «Мастерсе» в Шанхае со счетом 6:3, 6:0. С другой стороны, это был чуть ли не единственный настолько ужасный матч Адриана в этом году.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в этом матче. И на Монфиса, и на победу Маннарино можно поставить за 1.90.

Гаэль на данный момент ведет в этом противостоянии со счетом 4-2. Хороший аргумент в его пользу, однако Монфис в общении с журналистами тоже подчеркнул, что соперник находится в очень хорошей форме и при этом играет в непривычный для многих теннис.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.