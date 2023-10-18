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    Рууд обыграет Гирона с разгромным счетом?

    Гирон — Рууд. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Токио 18 октября 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Маркоса Гирона во втором круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. Гирон — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гирон

    С учетом квалификации Маркос выиграл в японской столице уже три матча.

    И что интересно, во всех случаях он остановил местных теннисистов. В отборе это были Кайти Утида и Ясутака Утияма, которым американец не отдал ни сета.

    А уже в основной сетке Гирон начал с победы над Есихито Нисиокой — 7:6, 4:6, 6:1. Японец в решающем сете чересчур слабо провел геймы на собственной подаче, особенно на втором мяче.

    Также стоит обратить внимание на то, что Гирон после «Мастерса» в Торонто, пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Хотя, например, в Чэнду он начал с победы над Александром Бубликом, а в Астане — над Стэном Вавринкой.

    Рууд

    Каспер начал неделю с победы над Есукэ Ватануки — 7:6, 6:3. Несмотря на все опасения, на этот раз обошлось без драмы.

    В отличие от соперника, норвежец не отдал ни одного гейма на собственной подаче. Отдельно стоит отметить его уверенные действия в розыгрышах на втором мяче.

    В Шанхае Рууд тоже уверенно выглядел в первых матчах, но в четвертом круге внезапно проиграл венгру Фабиану Марожану.

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    Но при этом все равно заметно, что бывшая вторая ракетка мира неплохо подготовился к заключительным турнирам сезона.

    Прогноз и ставка

    На Гирона в этом матче можно поставить за 2.96, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.40.

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    Если Каспер действительно по-прежнему настроен бороться за место на Итоговом турнире, то в предстоящем матче он должен спокойно обыгрывать американца, потому что дальше точно не будет легче.

    Ставка — победа Рууда с форой по геймам (-3,5) за 1.97.

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    Гирон — Рууд: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Рууд обыграет Гирона с разгромным счетом?
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