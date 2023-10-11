Француз Юго Эмбер сыграет против американца Джеффри Джона Вольфа в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 07:30 мск. Эмбер — Вольф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эмбер

Юго в очередной раз продемонстрировал свое мнение играть против соперников из топ-10.

В третьем круге француз одержал победу над Стефаносом Циципасом — 6:4, 3:6, 7:5.

Эмбер выиграл половину из 18-ти матчей против представителей первой десятки. Интересно, что у него отрицательный баланс против игроков, которые не входят в топ-10 — 84:89.

Результат встречи с Циципасом вряд ли можно назвать сенсационным, учитывая спад грека в последние несколько месяцев.

Вольф

Все предыдущие матчи с участием Джей-Джея на этом турнире были похожи на триллер.

В первом круге американцу пришлось изрядно поволноваться в матче против аргентинца Педро Качина — 3:6, 6:3, 6:4.

В следующем матче Вольф одержал победу над Кэмероном Норри — 6:3, 5:7, 7:6. В решающем сете ему удалось отыграть у британца подачу на матч при счете 4:5.

А в третьем раунде 51-я ракетка мира дожал на тай-брейке третьей партии итальянца Маттео Арнальди — 2:6, 6:3, 7:6.

В текущем сезоне Вольф пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 1.62, победу Вольфа букмекеры предлагают за 2.31.

Четыре года назад Юго не без труда обыграл американца в квалификации «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Предстоящая встреча тоже не станет легкой прогулкой, но мы все-таки считаем, что француз выйдет в четвертьфинал.

Ставка — победа Эмбера + тотал геймов больше 20,5 за 2.36.