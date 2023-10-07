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    Тиафо снова проиграет Сонего?

    Тиафо — Сонего. Ставка (к. 2.33) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Тиафо — Сонего
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    Фрэнсис Тиафо
    Американец Фрэнсис Тиафо сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 09:00 мск. Тиафо — Сонего: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Тиафо

    Фрэнсис проведет первый турнир после Открытого чемпионата США, на котором ему снова удалось показать отличный результат.

    На этот раз Тиафо дошел на домашнем мэйджоре до четвертьфинала. Это хуже, чем в прошлом году (тогда он остановился в полуфинале), но все равно очень достойно.

    Как ни странно, в 1/4 финала американец уступил своему соотечественнику Бену Шелтону.

    Вскоре после этого Тиафо провел два матча в Кубке Дэвиса, в которых проиграл Борне Гойо и Таллону Грикспору.

    На выставочном Кубке Лейвера 13-я ракетка мира одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем.

    Сонего

    Лоренцо в первом круге одержал уверенную победу над австралийцем Филипом Секуличем со счетом 6:3, 6:2.

    Зато на прошлой неделе итальянец неудачно выступил в Пекине, проиграв уже на старте турнира французу Юго Эмберу. При этом решающий сет соперник забрал со счетом 6:0.

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    В середине сентября Сонего выиграл у чилийца Николаса Харри и шведа Эльяса Имера в рамках Кубка Дэвиса.

    Также стоит отметить, что после июльского турнира в хорватском Умаге, на котором он дошел до полуфинала, Лоренцо ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне ATP.

    Прогноз и ставка

    На Тиафо в этом матче можно поставить за 1.54, победу Сонего букмекеры предлагают за 2.48.

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    В данном случае есть смысл не ставить на фаворита. В этом году Фрэнсис проиграл Сонего в Майами, а в прошлом — в матче Кубка Дэвиса.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

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    Тиафо — Сонего: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на теннис. Тиафо снова проиграет Сонего?
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