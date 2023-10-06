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    Хуркач и Коккинакис снова устроят триллер?

    Хуркач — Коккинакис. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 6 октября 2023 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 10:30 мск. Хуркач — Коккинакис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хуркач

    Хуберт проведет первый турнир после Открытого чемпионата США. Сложно сказать, почему, но он решил не ехать, ни в Чэнду, ни в Чжухай и пропустил даже турнир в Пекине.

    В сентябре поляк сыграл один матч в Кубке Дэвиса и выступил на выставочном Кубке Лейвера, где уступил Фрэнсису Тиафо.

    На Открытом чемпионате США Хуркач прошел только первый круг, а во втором его спокойно остановил британец Джек Дрейпер.

    Правда, перед этим Хуберт дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Цинциннати и выиграл два матча в Торонто.

    Но очевидно, что в этом сезоне у Хуркача было слишком много плохих матчей.

    Коккинакис

    Танаси тем временем в первом круге спокойно обыграл Фабио Фоньини — 6:2, 6:4.

    Как и ожидалось, у австралийца не было серьезных проблем в матче против итальянца, который, похоже, близок к завершению карьеры.

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    Коккинакис почти не ошибался в геймах на собственной подаче. На первом мяче ему удалось забрать 84 процента очков (31 из 37).

    Также стоит обратить внимание на то, что после Открытого чемпионата Франции Танаси ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 1.50, победу Хуркача букмекеры предлагают за 2.59.

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    Ранее в этом сезоне Хуберт с трудом выиграл у Танаси в Майами и Цинциннати. Пять из шести сетов при этом завершились тай-брейком.

    Скорее всего, поляк и австралиец снова проведут затяжной матч.

    Ставка — тотал геймов больше 25,0 за 1.97.

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    Хуркач — Коккинакис: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на теннис. Хуркач и Коккинакис снова устроят триллер?
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