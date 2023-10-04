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    Рыбакина не оставит шансов молодому дарованию?

    Андреева — Рыбакина. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч в Пекине 04 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Рыбакина
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    Елена Рыбакина
    Россиянка Мирра Андреева и казашка Елена Рыбакина встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 04 октября, начало — в 12:30 мск. Андреева — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мирра Андреева

    Андреева продолжает демонстрировать свою нацеленность на победу в каждом матче. И пока что ей с лихвой удается оправдывать возложенные на неё надежды.

    В Мирру откровенно не верилось ещё перед стартом основной секте, поскольку в соперниках была именитая Крейчикова, но юная россиянка справилась.

    Во втором круге ей предстояло встретиться с соотечественницей Павлюченковой. И тоже никто легкой жизни не обещал, но Андреева справилась.

    Все прогнозы на теннис

    Матч против Рыбакиной — ещё одно серьезное испытание, которое 16-летняя спортсменка моет и не пройти.

    Елена Рыбакина

    Рыбакина похоже окончательно оправилась от повреждения плеча, которое вмешалось в не самый подходящий момент времени.

    Именно из-за дискомфорта плечевого сустава Елена не смогла в полную силу выступить в Нью-Йорке и сошла с дистанции максимально рано.

    На турнире в Пекине казашка демонстрирует ураганный теннис, подтверждение которому является «баранка» всегда прилично играющей Татьяне Марии в последнем проведенном матче на турнире.

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    В игре против Андреевой расклад сил в пользу Рыбакиной, поскольку мощи в её ударах больше, а про точность можно и не говорить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в казашку в этом поединке: победа Андреевой — 2.94, победа Рыбакиной — 1.41.

    Прогноз: Рыбакина выиграет матч на классе.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.95.

    Альтернативный прогноз: Матч получится с большим количеством геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.04.

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    Андреева — Рыбакина: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на теннис. Рыбакина не оставит шансов молодому дарованию?
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