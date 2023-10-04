Россиянка Мирра Андреева и казашка Елена Рыбакина встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 04 октября, начало — в 12:30 мск. Андреева — Рыбакина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мирра Андреева

Андреева продолжает демонстрировать свою нацеленность на победу в каждом матче. И пока что ей с лихвой удается оправдывать возложенные на неё надежды.

В Мирру откровенно не верилось ещё перед стартом основной секте, поскольку в соперниках была именитая Крейчикова, но юная россиянка справилась.

Во втором круге ей предстояло встретиться с соотечественницей Павлюченковой. И тоже никто легкой жизни не обещал, но Андреева справилась.

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Матч против Рыбакиной — ещё одно серьезное испытание, которое 16-летняя спортсменка моет и не пройти.

Елена Рыбакина

Рыбакина похоже окончательно оправилась от повреждения плеча, которое вмешалось в не самый подходящий момент времени.

Именно из-за дискомфорта плечевого сустава Елена не смогла в полную силу выступить в Нью-Йорке и сошла с дистанции максимально рано.

На турнире в Пекине казашка демонстрирует ураганный теннис, подтверждение которому является «баранка» всегда прилично играющей Татьяне Марии в последнем проведенном матче на турнире.

В игре против Андреевой расклад сил в пользу Рыбакиной, поскольку мощи в её ударах больше, а про точность можно и не говорить.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в казашку в этом поединке: победа Андреевой — 2.94, победа Рыбакиной — 1.41.

Прогноз: Рыбакина выиграет матч на классе.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.95.

Альтернативный прогноз: Матч получится с большим количеством геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.04.