Мирра Андреева
Андреева продолжает демонстрировать свою нацеленность на победу в каждом матче. И пока что ей с лихвой удается оправдывать возложенные на неё надежды.
В Мирру откровенно не верилось ещё перед стартом основной секте, поскольку в соперниках была именитая Крейчикова, но юная россиянка справилась.
Во втором круге ей предстояло встретиться с соотечественницей Павлюченковой. И тоже никто легкой жизни не обещал, но Андреева справилась.
Матч против Рыбакиной — ещё одно серьезное испытание, которое 16-летняя спортсменка моет и не пройти.
Елена Рыбакина
Рыбакина похоже окончательно оправилась от повреждения плеча, которое вмешалось в не самый подходящий момент времени.
Именно из-за дискомфорта плечевого сустава Елена не смогла в полную силу выступить в Нью-Йорке и сошла с дистанции максимально рано.
На турнире в Пекине казашка демонстрирует ураганный теннис, подтверждение которому является «баранка» всегда прилично играющей Татьяне Марии в последнем проведенном матче на турнире.
В игре против Андреевой расклад сил в пользу Рыбакиной, поскольку мощи в её ударах больше, а про точность можно и не говорить.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в казашку в этом поединке: победа Андреевой — 2.94, победа Рыбакиной — 1.41.
Прогноз: Рыбакина выиграет матч на классе.
Ставка: Ф2 (-4) за 1.95.
Альтернативный прогноз: Матч получится с большим количеством геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 22 с коэффициентом 2.04.