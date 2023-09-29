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    Рууд снова проиграет Штруффу?

    Штруфф — Рууд. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Пекине 29 сентября 2023 года

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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в первом круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 07:00 мск. Штруфф — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Ян-Леннард пропустил Уимблдон и всю североамериканскую серию турниров из-за травмы бедра.

    Немец вернулся на корт на прошлой неделе в китайском Чжухае. После победы над чилийцем Кристианом Гарином 22-я ракетка мира уступил японцу Есихито Нисиоки.

    Штруфф по-прежнему находится в топ-30 благодаря успешным выступлениям на двух турнирах — в Мадриде и Штутгарте.

    В обоих случаях он сенсационно добрался до финала. В испанской столице 33-летний теннисист проиграл в решающем матче Карлосу Алькарасу.

    Рууд

    Каспер тем временем приехал в Пекин после серии неудачных результатов, которая отбросила его в рейтинге на девятое место.

    Главным разочарованием стало выступление норвежца на Открытом чемпионате США, где ему предстояло защищать очки, полученные за прошлогодний выход в финал. Уже во втором круге он уступил китайцу Чжану Чжичжэню.

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    На «Мастерсе» в Торонто Рууд проиграл во втором матче Алехандро Давидовичу-Фокине, а в Циннциннати он и вовсе не прошел ни одного раунда.

    В общем, нестабильность Каспера порой просто поражает. Он, наверное, единственный игрок топ-10, от которого никогда не знаешь, чего ожидать.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.48, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.54.

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    Просто факт: на данный момент счет в этом противостоянии 4-0 в пользу...Штруффа. Да, Каспер еще ни разу не обыгрывал немецкого теннисиста.

    В этом году Ян-Леннард красиво разобрался с норвежцем в Монте-Карло — 6:1, 7:6.

    В общем, не факт, что фаворит сможет выйти в следующий раунд.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Штруфф — Рууд: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на теннис. Рууд снова проиграет Штруффу?
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