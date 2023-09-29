Россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова встретятся в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:30 мск. Павлюченкова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Павлюченкова

Анастасия в очередной раз доказывает, что даже после сложной травмы колена она по-прежнему способна добиваться результата на серьезных турнирах.

Россиянка начала неделю с уверенной победы над Донной Векич — 6:1, 6:1.

Хорватка, похоже, совершенно не рассчитывала, что игра получится настолько сложной.

Павлюченкова идеально сыграла не только в геймах на собственной подаче (на первом мяче взяла 89 процентов очков), но и на приеме.

Во втором матче Настя выиграла у талантливой чешки Линды Носковой. И здесь самым показательным стал третий сет — 6:3, 4:6, 6:0.

Павлюченкова третий раз в сезоне выиграла не менее двух матчей на уровне основной сетки WTA.

Александрова

Екатерина тоже успела удивить на текущем турнире. В предыдущем раунде она уверенно разобралась с Людмилой Самсоновой.

Александрова отдала прошлогодней чемпионке Токио лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

В этом матче ей очень помогли ошибки соперницы на подаче. В этом плане у Самсоновой явно не задалась игра.

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Перед этим у Александровой был сложный матч против Анны Калинской — 6:7, 6:1, 7:5.

Прогноз и ставка

На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.36, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.59.

Скорее всего, россиянки проведут минимум два затяжных, напряженных сета. При этом по поводу исхода здесь сложно что-либо сказать.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.