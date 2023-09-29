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    Павлюченковой и Александровой не хватит двух сетов?

    Павлюченкова — Александрова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Токио 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Александрова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова встретятся в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:30 мск. Павлюченкова — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Токио. Женщины 29 Сентября 2023 года

    Павлюченкова

    Анастасия в очередной раз доказывает, что даже после сложной травмы колена она по-прежнему способна добиваться результата на серьезных турнирах.

    Россиянка начала неделю с уверенной победы над Донной Векич — 6:1, 6:1.

    Хорватка, похоже, совершенно не рассчитывала, что игра получится настолько сложной.

    Павлюченкова идеально сыграла не только в геймах на собственной подаче (на первом мяче взяла 89 процентов очков), но и на приеме.

    Во втором матче Настя выиграла у талантливой чешки Линды Носковой. И здесь самым показательным стал третий сет — 6:3, 4:6, 6:0.

    Павлюченкова третий раз в сезоне выиграла не менее двух матчей на уровне основной сетки WTA.

    Александрова

    Екатерина тоже успела удивить на текущем турнире. В предыдущем раунде она уверенно разобралась с Людмилой Самсоновой.

    Александрова отдала прошлогодней чемпионке Токио лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

    В этом матче ей очень помогли ошибки соперницы на подаче. В этом плане у Самсоновой явно не задалась игра.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим у Александровой был сложный матч против Анны Калинской — 6:7, 6:1, 7:5.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.36, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.59.

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    Скорее всего, россиянки проведут минимум два затяжных, напряженных сета. При этом по поводу исхода здесь сложно что-либо сказать.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Павлюченкова — Александрова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на теннис. Павлюченковой и Александровой не хватит двух сетов?
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