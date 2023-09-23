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    Хватит ли Корде двух сетов для победы над Мюллером?

    Корда — Мюллер. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Чжухае 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Мюллер
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    Себастьян Корда
    Американец Себастьян Корда сыграет против француза Александра Мюллера во втором круге турнира в китайском Чжухае. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 08:00 мск. Корда — Мюллер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Корда

    Себастьян проведет первый матч после провала на Открытом чемпионате США.

    На домашнем мэйджоре американец не смог пройти даже первый круг, сразу же проиграв венгру Мартону Фучовичу.

    Перед этим, правда, Корда дошел до полуфинала в Уинстон-Сейлеме. Результат мог быть значительно лучше, но он решил не бороться за выход в финал, снявшись с матче 1/2-й.

    Скорее всего, Корда решил поберечь силы перед US Open, и в его случае это выглядело максимально странно. Все-таки в этом году у него было не очень много игровой практики.

    Мюллер

    Александр начал турнир с победы над австралийцем Ринки Хиджикатой — 6:3, 6:2.

    Француз прервал неприятную серию из шести поражений на уровне ATP. При этом в пяти случаях он не смог преодолеть первый раунд.

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    В начале сентября Мюллер выиграл три матча на «челленджере» во французском Кассисе. В полуфинале 84-я ракетка мира уступил на решающем тай-брейке чеху Томашу Махачу.

    В этом году Мюллер до сих пор смог выиграть больше одного матча только на двух турнирах ATP — в Дохе и Марракеше.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 1.30, победу Мюллера букмекеры предлагают за 3.52.

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    Предположим, что Себастьян все-таки сумел восстановиться и физически, и психологически после недавних неудач. В оптимальном состоянии у него не должно быть проблем в матче против француза.

    Ставка — победа Корды в двух сетах за 1.88.

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    Корда — Мюллер: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Корде двух сетов для победы над Мюллером?
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