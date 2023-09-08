Серб Новак Джокович сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Шелтон — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шелтон

Бен впервые в карьере добрался до полуфинала на уровне ATP. Ранее он не делал этого даже на менее престижных турнирах.

Бен Шелтон globallookpress.com

И благодаря этому прорыву на следующей неделе американец дебютирует в топ-20.

В четвертьфинале Шелтон одержал победу над Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 3:6, 7:6, 6:2.

Ключевым моментом стала слабая игра соперника на подаче — Бен взял на приеме семь геймов.

Удивительно, конечно, как иногда бывает: Шелтон всего лишь второй раз в сезоне смог пройти больше одного раунда. Первый был в начале года на Australian Open, где он дошел до четвертьфинала.

Сложно сказать, что будет дальше, но в Нью-Йорке 20-летний американец действительно играет на очень приличном уровне.

Джокович

Новак тем временем шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех турнирах «Большого шлема» в рамках одного сезона. Если что, это рекорд, и вряд ли кто-либо его когда-то повторит.

В четвертьфинале Джокович одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:1, 6:4, 6:4.

Американец невероятно старался, перепробовал все что только можно было, но на данный момент он, как и почти все остальные, не готов конкурировать с лучшим теннисистом в истории.

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Фриц считает, что его подвела, прежде всего, подача. И это правда — на втором мяче он взял лишь 28 процентов очков. В игре против Новака этого катастрофически мало.

Матч третьего круга против Ласло Дьере (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3) пока что остается единственным, в котором Джоковичу не хватило трех сетов для выхода в следующую стадию турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. На Шелтона в этом матче можно поставить за 9.70.

Вряд ли Бен станет серьезным препятствием для одного из двух главных фаворитов турнира. В отличие от Новака, на американца не будет давить ответственность за результат, и это в каком-то смысле можно считать преимуществом.

Однако только этого очень мало в матче против такого монстра, как Джоковича. Вполне вероятно, что игра завершится разгромной победой серба.

Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-8,0) за 2.05.