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    У Джоковича будут проблемы в матче с Шелтоном?

    Шелтон — Джокович. Ставка (к. 2.05) и прогноз на Открытый чемпионат США 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Джокович
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Бена Шелтона в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 8 сентября в Нью-Йорке, начало — в 22:00 мск. Шелтон — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 08 Сентября 2023 года
    Бен Шелтон (США)
  • US Open. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 22:00 Новак Джокович Новак Джокович
  • Сербия
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    Шелтон

    Бен впервые в карьере добрался до полуфинала на уровне ATP. Ранее он не делал этого даже на менее престижных турнирах.

    Бен Шелтон
    globallookpress.com

    И благодаря этому прорыву на следующей неделе американец дебютирует в топ-20.

    В четвертьфинале Шелтон одержал победу над Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 3:6, 7:6, 6:2.

    Ключевым моментом стала слабая игра соперника на подаче — Бен взял на приеме семь геймов.

    Удивительно, конечно, как иногда бывает: Шелтон всего лишь второй раз в сезоне смог пройти больше одного раунда. Первый был в начале года на Australian Open, где он дошел до четвертьфинала.

    Сложно сказать, что будет дальше, но в Нью-Йорке 20-летний американец действительно играет на очень приличном уровне.

    Джокович

    Новак тем временем шестой раз в карьере вышел в полуфинал на всех турнирах «Большого шлема» в рамках одного сезона. Если что, это рекорд, и вряд ли кто-либо его когда-то повторит.

    В четвертьфинале Джокович одержал победу над Тейлором Фрицем — 6:1, 6:4, 6:4.

    Американец невероятно старался, перепробовал все что только можно было, но на данный момент он, как и почти все остальные, не готов конкурировать с лучшим теннисистом в истории.

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    Фриц считает, что его подвела, прежде всего, подача. И это правда — на втором мяче он взял лишь 28 процентов очков. В игре против Новака этого катастрофически мало.

    Матч третьего круга против Ласло Дьере (4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3) пока что остается единственным, в котором Джоковичу не хватило трех сетов для выхода в следующую стадию турнира.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Джоковича. На Шелтона в этом матче можно поставить за 9.70.

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    Вряд ли Бен станет серьезным препятствием для одного из двух главных фаворитов турнира. В отличие от Новака, на американца не будет давить ответственность за результат, и это в каком-то смысле можно считать преимуществом.

    Однако только этого очень мало в матче против такого монстра, как Джоковича. Вполне вероятно, что игра завершится разгромной победой серба.

    Ставка — победа Джоковича с форой по геймам (-8,0) за 2.05.

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    Шелтон — Джокович: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на теннис. У Джоковича будут проблемы в матче с Шелтоном?
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