Испанец Карлос Алькарас сыграет против против итальянца Маттео Арнальди в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 20:30 мск. Алькарас — Арнальди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос, как и Новак Джокович, в предыдущем раунде впервые отдал сет на текущем турнире.

Правда, в отличие от серба, который ушел с 0-2 по партиям в матче с Ласло Дьере, испанец все же обошелся без драмы и эпичных камбэков.

Алькарас одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 6:2, 6:3, 4:6, 6:4.

Несмотря на сбой в третьем сете, это был еще один матч, в котором 20-летний теннисист показал феноменальную игру.

Порой это было чересчур мощно, даже Эванс порой не мог скрывать своего восторга после некоторых розыгрышей.

Арнальди

Маттео — один из тех, кто впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

В третьем круге итальянец сенсационно выиграл у Кэмерона Норри, при этом не отдав ни сета — 6:3, 6:4, 6:3.

После победы над британцем Арнальди признался, что тоже удивлен своим прогрессом. В начале года он был за пределами топ-100, а сейчас готовится к матчу против первой ракетки мира.

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Интересно, что ранее в этом сезоне 22-летний теннисист выигрывал не менее трех матчей подряд только на «челленджерах».

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Арнальди в этом матче можно поставить за 18.00.

Итальянец классно сыграл против Норри, но теперь его ждет совершенно другой уровень сопротивления. Ни с чем подобным он ранее не сталкивался. Отсутствие соответствующего опыта у Арнальди станет ключевым моментом.

Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 26,5 за 1.82.