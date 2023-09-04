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    Хватит ли Алькарасу трех сетов для победы над Арнальди?

    Алькарас — Арнальди. Ставка (к. 1.82) и прогноз на Открытый чемпионат США 4 сентября 2023 года

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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против против итальянца Маттео Арнальди в четвертом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 20:30 мск. Алькарас — Арнальди: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 04 Сентября 2023 года

    Алькарас

    Карлос, как и Новак Джокович, в предыдущем раунде впервые отдал сет на текущем турнире.

    Правда, в отличие от серба, который ушел с 0-2 по партиям в матче с Ласло Дьере, испанец все же обошелся без драмы и эпичных камбэков.

    Алькарас одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 6:2, 6:3, 4:6, 6:4.

    Несмотря на сбой в третьем сете, это был еще один матч, в котором 20-летний теннисист показал феноменальную игру.

    Порой это было чересчур мощно, даже Эванс порой не мог скрывать своего восторга после некоторых розыгрышей.

    Арнальди

    Маттео — один из тех, кто впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    В третьем круге итальянец сенсационно выиграл у Кэмерона Норри, при этом не отдав ни сета — 6:3, 6:4, 6:3.

    После победы над британцем Арнальди признался, что тоже удивлен своим прогрессом. В начале года он был за пределами топ-100, а сейчас готовится к матчу против первой ракетки мира.

    Все прогнозы на US Open

    Интересно, что ранее в этом сезоне 22-летний теннисист выигрывал не менее трех матчей подряд только на «челленджерах».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Алькараса. На Арнальди в этом матче можно поставить за 18.00.

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    Итальянец классно сыграл против Норри, но теперь его ждет совершенно другой уровень сопротивления. Ни с чем подобным он ранее не сталкивался. Отсутствие соответствующего опыта у Арнальди станет ключевым моментом.

    Ставка — победа Алькараса + тотал геймов больше 26,5 за 1.82.

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    Алькарас — Арнальди: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на теннис. Хватит ли Алькарасу трех сетов для победы над Арнальди?
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