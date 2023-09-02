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    Сможет ли Медведев прервать победную серию Баэса?

    Медведев — Баэс. Ставка (к. 2.12) и прогноз на Открытый чемпионат США 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Баэс
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Медведев — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 02 Сентября 2023 года

    Медведев

    Даниил в предыдущем раунде одержал победу над Кристофером О`Коннеллом — 6:2, 6:2, 6:7, 6:2.

    С одной стороны, ничего особенного, однако игра получилась нервной. Россиянин, как обычно, психовал и даже успел поругаться с болельщиком.

    После третьего сета, в котором он не реализовал два матчбола, Медведев вызвал на корт и потребовал ему то же лекарство, которое перед этим принял австралиец, жаловавшийся на проблемы с дыханием.

    В общем, классический Медведев — играет, психует, спорит, ругается со зрителями...Забавно, конечно, но есть подозрение, что в матче с более серьезным соперником подобное поведение может привести к не очень приятным последствиям.

    Баэс

    Себастьян тем временем продолжает удивлять. Его победная серия составляет уже 12 матчей, и это не может не впечатлять.

    Перед мэйджором в Нью-Йорке аргентинец выиграл турниры в Кицбюэле и Уинстон-Сейлеме.

    На этой неделе Баес начал с классной победы над Борной Чоричем — 7:5, 7:5, 6:1.

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    Примечательно, что в конце августа он выиграл у хорвата в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме.

    Во втором круге соперником 32-й ракетки мира стал Фелипе Мелигени. Первый сет соперник забрал на тай-брейке, две следующие партии Баэс выиграл со счетом 6:4, а перед началом четвертой бразилец снялся.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Медведева. На Баэса в этом матче можно поставить за 9.60.

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    Да, вряд ли аргентинец удивит бывшую первую ракетку мира. Баесу банально не хватит мощи, чтобы противостоять россиянину на харде. Скорее всего, Даниил спокойно прервет победную серию соперника.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 2.12. Но на этот раз ему все-таки надо постараться не тратить лишний раз эмоции и силы на ненужные разговоры.

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    Медведев — Баэс: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Медведев прервать победную серию Баэса?
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