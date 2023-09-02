Россиянин Даниил Медведев сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 19:00 мск. Медведев — Баэс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил в предыдущем раунде одержал победу над Кристофером О`Коннеллом — 6:2, 6:2, 6:7, 6:2.

С одной стороны, ничего особенного, однако игра получилась нервной. Россиянин, как обычно, психовал и даже успел поругаться с болельщиком.

После третьего сета, в котором он не реализовал два матчбола, Медведев вызвал на корт и потребовал ему то же лекарство, которое перед этим принял австралиец, жаловавшийся на проблемы с дыханием.

В общем, классический Медведев — играет, психует, спорит, ругается со зрителями...Забавно, конечно, но есть подозрение, что в матче с более серьезным соперником подобное поведение может привести к не очень приятным последствиям.

Баэс

Себастьян тем временем продолжает удивлять. Его победная серия составляет уже 12 матчей, и это не может не впечатлять.

Перед мэйджором в Нью-Йорке аргентинец выиграл турниры в Кицбюэле и Уинстон-Сейлеме.

На этой неделе Баес начал с классной победы над Борной Чоричем — 7:5, 7:5, 6:1.

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Примечательно, что в конце августа он выиграл у хорвата в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме.

Во втором круге соперником 32-й ракетки мира стал Фелипе Мелигени. Первый сет соперник забрал на тай-брейке, две следующие партии Баэс выиграл со счетом 6:4, а перед началом четвертой бразилец снялся.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Медведева. На Баэса в этом матче можно поставить за 9.60.

Да, вряд ли аргентинец удивит бывшую первую ракетку мира. Баесу банально не хватит мощи, чтобы противостоять россиянину на харде. Скорее всего, Даниил спокойно прервет победную серию соперника.

Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-8,5) за 2.12. Но на этот раз ему все-таки надо постараться не тратить лишний раз эмоции и силы на ненужные разговоры.