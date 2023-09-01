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    Веселы и Гойо устроят пятисетовый матч-триллер?

    Гойо — Веселы. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Открытый чемпионат США 1 сентября 2023 года

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    Иржи Веселы
    Чех Иржи Веселы сыграет против хорвата Борны Гойо в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 18:00 мск. Гойо — Веселы: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 01 Сентября 2023 года
    Борна Годжо
  • Хорватия
    •  Борна Годжо 18:00 Иржи Веселы Иржи Веселы
  • Чехия
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    Гойо

    Борна уже проделал невероятный путь на американском мэйджоре. Для парня, который только после этого турнира дебютирует в топ-100, это действиетельно серьезное достижение.

    Для начала хорват прошел непростую квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у чеха Томаша Махача.

    В основной сетке Гойо стартовал с уверенной победы над боливийцем Уго Дельеном — 6:3, 6:3, 6:1.

    А после этого 25-летний теннисист преподнем сенсацию, выиграв у Маккензи Макдональда, который перед этим уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом. Для победы над американцем ему тоже хватило трех сетов — 6:3, 6:4, 6:4.

    Гойо впервые в текущем сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Веселы

    Выход чеха в третий круг мэйджора в Нью-Йорке тоже можно считать сенсацией.

    У него, конечно, значительно больше достижений, чем у Гойо, но дело в том, что Веселы до сих пор пытался вернуть оптимальную форму после серьезной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить больше полугода.

    В первом круге бывшая 35-я ракетка мира выиграл у француза Энцо Коко, а в следующем матче — у Франсиско Серундоло.

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    Веселы дожал аргентинца на тай-брейке пятого сета. И да, в игре с Коко он тоже вырвал победу в пятой партии.

    Прогноз и ставка

    На Гойо в этом матче можно поставить за 1.35, победу Веселы букмекеры предлагают за 3.22.

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    Сложно сказать, почему именно хорвата считают фаворитом. Опытный чех, обладающий очень внушительной первой подачей, вполне способен обыграть 105-ю ракетку мира.

    Ставка — тотал геймов больше 40,0 за 1.92.

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    1.92
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    Гойо — Веселы: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на теннис. Веселы и Гойо устроят пятисетовый матч-триллер?
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