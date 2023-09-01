Гойо
Борна уже проделал невероятный путь на американском мэйджоре. Для парня, который только после этого турнира дебютирует в топ-100, это действиетельно серьезное достижение.
Для начала хорват прошел непростую квалификацию. В решающем раунде отбора он выиграл у чеха Томаша Махача.
В основной сетке Гойо стартовал с уверенной победы над боливийцем Уго Дельеном — 6:3, 6:3, 6:1.
А после этого 25-летний теннисист преподнем сенсацию, выиграв у Маккензи Макдональда, который перед этим уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом. Для победы над американцем ему тоже хватило трех сетов — 6:3, 6:4, 6:4.
Гойо впервые в текущем сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Веселы
Выход чеха в третий круг мэйджора в Нью-Йорке тоже можно считать сенсацией.
У него, конечно, значительно больше достижений, чем у Гойо, но дело в том, что Веселы до сих пор пытался вернуть оптимальную форму после серьезной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить больше полугода.
В первом круге бывшая 35-я ракетка мира выиграл у француза Энцо Коко, а в следующем матче — у Франсиско Серундоло.
Веселы дожал аргентинца на тай-брейке пятого сета. И да, в игре с Коко он тоже вырвал победу в пятой партии.
Прогноз и ставка
На Гойо в этом матче можно поставить за 1.35, победу Веселы букмекеры предлагают за 3.22.
Сложно сказать, почему именно хорвата считают фаворитом. Опытный чех, обладающий очень внушительной первой подачей, вполне способен обыграть 105-ю ракетку мира.
Ставка — тотал геймов больше 40,0 за 1.92.