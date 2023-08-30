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    Рууд дожмет Чжана только в пятом сете?

    Рууд — Чжан. Ставка (к. 2.21) и прогноз на Открытый чемпионат США 30 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Чжан
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против китайца Чжичжэня Чжана во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Рууд — Чжан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рууд

    Каспер начал турнир с победы над американцем Эмилио Навой — 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.

    Вопреки ожиданиям, норвежец все-таки не смог обойтись без дополнительной партии. Соперник, надо признать, провел отличный матч.

    В четвертой партии Нава в какой-то момент повел с брейком, но не смог воспользоваться преимуществом.

    В эмоциональном плане это был очень полезный матч для Рууда. Финалист US Open-2022 отлично проявил себя в стрессовой ситуации.

    Чжан

    У Чжана, как оказалось, тоже все в порядке с нервной системой. Китайский теннисист выиграл у Джеффри Джона Вольфа.

    Чжичжэнь вел 2-0 по партиям, но в итоге дожал американца только в пятом сете — 7:5, 7:5, 6:7, 4:6, 6:3.

    Чжан мощно провел решающую партию, отдав американцу на собственной подаче лишь пять очков.

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    Но также стоит обратить внимание на то, что в этом году Чжан еще ни разу не выигрывал два матча подряд на харде на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 1.23, победу Чжана букмекеры предлагают за 4.20.

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    Ранее в этом сезоне Каспер выиграл у китайца в третьем круге «Ролан Гаррос». Чжану тогда удалось взять одну партию.

    Скорее всего, что-то подобное будет и в предстоящей встрече.

    Ставка — победа Рууда + тотал сетов больше 3,5 за 2.21.

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    Рууд — Чжан: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 30.08.2023. Прогнозы на теннис. Рууд дожмет Чжана только в пятом сете?
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