Серб Новак Джокович сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 03:30 мск. Мюллер — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мюллер

Александр приехал в Нью-Йорк после серии поражений, которая указывает на то, что у него, похоже, серьезный спад после относительно успешной первой половины сезона.

После победы над Артуром Риндеркнешем в первом круге Уимблдона француз проиграл шесть матчей подряд.

В августе Мюллер уступил Джордану Томпсону на турнире в Вашингтоне и потерпел поражение от Бенжамена Бонзи в Уинстон-Сейлеме.

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Зимой и весной Мюллер играл значительно лучше. По всей видимости, у парня накопилась не только физическая, но и психологическая усталость.

Джокович

Новак тем временем отправился на US Open после триумфа на «Мастерсе» в Цинциннати.

В решающем матче серб одержал победу над Карлосом Алькарасом — 5:7, 7:6, 7:6. И это была, возможно, самая эпичная игра сезона.

Джокович взял у испанца реванш за поражение в финале Уимблдона, который тоже войдет в историю как один из самых драматичных.

Несмотря возраст, у Ноле даже в 36 лет по-прежнему все в порядке и с мотивацией, и с выносливостью. Абсолютно уникальный спортсмен.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Джокович спокойно выйдет в следующий раунд. На Мюллера в этом матче можно поставить за 17.75.

Вряд ли Новак будет чересчур усердствовать только ради того, чтобы выиграть с чересчур разгромным счетом, в этом нет никакого смысла.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 26,5 за 1.87.