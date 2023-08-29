ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом» Энди Руис и Энтони Джошуа5 самых громких апсетов в боксе в 21 веке «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето
  • 23:56
    • «Наполи» всухую обыграл «Сассуоло» в матче Серии А
  • 21:57
    • Гол Глушенкова обеспечил «Локомотиву» победу над «Сочи»
  • 21:28
    • «Ювентус» дома не смог обыграть «Болонью» в матче Серии А
  • 20:31
    • «Барселона» одержала волевую победу над «Вильярреалом»
  • 20:28
    • Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»
  • 20:27
    • «Ливерпуль» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
    Все новости спорта

    Джокович не сможет разгромить Мюллера?

    Мюллер — Джокович. Ставка (к. 1.87) и прогноз на Открытый чемпионат США 29 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на US Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович 
    Прогноз и ставки на Мюллер — Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 29 августа, начало — в 03:30 мск. Мюллер — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. US Open. Мужчины 29 Августа 2023 года

    Мюллер

    Александр приехал в Нью-Йорк после серии поражений, которая указывает на то, что у него, похоже, серьезный спад после относительно успешной первой половины сезона.

    После победы над Артуром Риндеркнешем в первом круге Уимблдона француз проиграл шесть матчей подряд.

    В августе Мюллер уступил Джордану Томпсону на турнире в Вашингтоне и потерпел поражение от Бенжамена Бонзи в Уинстон-Сейлеме.

    Все прогнозы на US Open

    Зимой и весной Мюллер играл значительно лучше. По всей видимости, у парня накопилась не только физическая, но и психологическая усталость.

    Джокович

    Новак тем временем отправился на US Open после триумфа на «Мастерсе» в Цинциннати.

    В решающем матче серб одержал победу над Карлосом Алькарасом — 5:7, 7:6, 7:6. И это была, возможно, самая эпичная игра сезона.

    Джокович взял у испанца реванш за поражение в финале Уимблдона, который тоже войдет в историю как один из самых драматичных.

  • Смогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023
  • Анонс Открытого чемпионата США по теннису
  • 25/08/2023

    • Несмотря возраст, у Ноле даже в 36 лет по-прежнему все в порядке и с мотивацией, и с выносливостью. Абсолютно уникальный спортсмен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Джокович спокойно выйдет в следующий раунд. На Мюллера в этом матче можно поставить за 17.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вряд ли Новак будет чересчур усердствовать только ради того, чтобы выиграть с чересчур разгромным счетом, в этом нет никакого смысла.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 26,5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Китай — Южный Судан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Венесуэла — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Иран
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Грузия — Словения
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пуэрто-Рико — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Греция — США
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бразилия — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оболонь — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Супер Нова — Лиепая
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рахимова — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мухова — Хантер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Машарова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Грачева — Таунсенд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мюллер — Джокович: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 29.08.2023. Прогнозы на теннис. Джокович не сможет разгромить Мюллера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры