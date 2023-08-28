Американец Брэндон Накашима сыграет против серба Ласло Дьере в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа, начало — в 21:00 мск. Дьере — Накашима: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дьере

Ласло на неделе перед американским мэйджором выиграл два матча в Уинстон-Сейлеме.

С одной стороны, неплохо, а с другой — так себе, поскольку в прошлом году он дошел до финала на этом турнире.

На этот раз серба спокойно остановил будущий чемпион аргентинец Себастьян Баэс (3:6, 0:6).

На «Мастерсе» в Цинциннати Дьере не прошел квалификацию, проиграв австралийцу Танаси Коккинакису.

И также стоит отметить, что Дьере в четырех предыдущих сезонах не выиграл ни одного матча в основной сетке US Open.

Накашима

Брэндон тем временем наконец-то смог почувствовать уверенность в собственных силах, дойдя в Уинстон-Сейлеме до третьего круга.

Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда ему удалось выиграть два матча подряд.

Накашима одержал победы над Джейсоном Кублером и Артуром Фисом, после чего уступил Ришару Гаске. Поражение от 37-летнего француза, конечно же, заставляет задуматься, однако надо признать, что опытнейший соперник по-прежнему способен удивлять, несмотря на возраст.

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В прошлом году Накашима добрался на домашнем мэйджоре до третьего круга, сумев обыграть Павла Котова и Григора Димитрова.

Прогноз и ставка

На Дьере в этом матче можно поставить за 2.53, победу Накашимы букмекеры предлагают за 1.52.

Ласло не самый удобный соперник, в том числе на харде, однако американца действительно можно считать фаворитом.

Ставка — победа Накашимы с форой по сетам (-1,5) за 2.04.