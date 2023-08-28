Норвежец Каспер Рууд сыграет против американца Эмилио Навы в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа, начало — в 19:30 мск. Рууд — Нава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Каспер на днях заяявил, что постарается помешать встрече Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в финале американского мэйджора. Очень смелое заявление, однако норвежец, как известно, способен удивлять.

За последний год Рууд дважды играл в решающем матче на «Ролан Гаррос» и уступил Алькарасу в финале US Open-2022.

И в его случае есть одна интересная деталь. Любые неудачи Рууда перед крупными турнирами вообще не повод сомневаться в его шансах на успешное выступление.

В августе Каспер выиграл только один матч на «Мастерсе» в Торонто и не прошел ни одного раунда в Цинциннати.

Однако можно легко поверить в то, что в Нью-Йорке он снова покажет отличный результат.

Нава

Эмилио третий год подряд попал в основную сетку домашнего мэйджора. Правда, в отличие от предыдущих сезонов, на этот раз ему пришлось участвовать в квалификации.

В решающем матче отбора 155-я ракетка мира выиграл у своего соотечественника Элиота Спиццири.

Перед этим Нава добрался до финала на «челленджере» в Стэнфорде. В решающем матче 21-летний теннисист проиграл французу Констану Лестьенну.

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Свою пока что единственную в этом году победу на харде на харде на уровне основной сетки ATP Нава одержал на «Мастерсе» в Майами, выиграв у Джона Изнера (7:6, 7:6).

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.15, победу Навы букмекеры предлагают за 5.60.

Скорее всего, Каспер постарается не драматизировать. Нава довольно упертый игрок, но это все-таки не тот случай, когда уместно рассуждать о сенсации.

Ставка — победа Рууда в трех сетах за 2.07.