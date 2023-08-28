Рууд
Каспер на днях заяявил, что постарается помешать встрече Новака Джоковича и Карлоса Алькараса в финале американского мэйджора. Очень смелое заявление, однако норвежец, как известно, способен удивлять.
За последний год Рууд дважды играл в решающем матче на «Ролан Гаррос» и уступил Алькарасу в финале US Open-2022.
И в его случае есть одна интересная деталь. Любые неудачи Рууда перед крупными турнирами вообще не повод сомневаться в его шансах на успешное выступление.
В августе Каспер выиграл только один матч на «Мастерсе» в Торонто и не прошел ни одного раунда в Цинциннати.
Однако можно легко поверить в то, что в Нью-Йорке он снова покажет отличный результат.
Нава
Эмилио третий год подряд попал в основную сетку домашнего мэйджора. Правда, в отличие от предыдущих сезонов, на этот раз ему пришлось участвовать в квалификации.
В решающем матче отбора 155-я ракетка мира выиграл у своего соотечественника Элиота Спиццири.
Перед этим Нава добрался до финала на «челленджере» в Стэнфорде. В решающем матче 21-летний теннисист проиграл французу Констану Лестьенну.
Свою пока что единственную в этом году победу на харде на харде на уровне основной сетки ATP Нава одержал на «Мастерсе» в Майами, выиграв у Джона Изнера (7:6, 7:6).
Прогноз и ставка
На Рууда в этом матче можно поставить за 1.15, победу Навы букмекеры предлагают за 5.60.
Скорее всего, Каспер постарается не драматизировать. Нава довольно упертый игрок, но это все-таки не тот случай, когда уместно рассуждать о сенсации.
Ставка — победа Рууда в трех сетах за 2.07.