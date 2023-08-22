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    Таусон способна зачехлить Фернандес?

    Фернандес — Таусон. Ставка (к. 2.22) и прогноз на матч турнира в Кливленде 22 августа 2023 года

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    Лейла Фернандес
    Канадка Лейла Фернандес и датчанка Клара Таусон встретятся во втором круге турнира в Кливленде. Матч пройдет 22 августа, начало — в 22:30 мск. Фернандес — Таусон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Кливленд. Женщины 22 Августа 2023 года

    Лейла Фернандес

    Фернандес наибольших своих успехов в недолгой карьере добилась как раз на «ЮС Опен», поэтому на предстоящем соревновании на кортах в Нью-Йорке она постарается продемонстрировать лучший результат по сезону.

    Соревнование в Кливленде максимально хорошо подходит для этой подготовки, поскольку состав участниц здесь не слишком серьезный, а Лейле как раз это и нужно.

    В первом круге она максимально легко разобралась с откровенно уставшей чешкой Линдой Носковой.

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    В поединке с Таусон придется очень сильно попотеть, чтобы обыграть молодую и хорошо играющую скандинавку.

    Клара Таусон

    Таусон немного ушла на второй план после не совсем удачного нынешнего сезона, однако она все равно является сильной соперницей, которая может побеждать топовых теннисисток.

    Именно она это и сделал в матче первого круга, выбив одну из главных претенденток на титул в лице чешки Барборы Крейчиковой.

    Датчанка провела матч максимально уверенно и по делу прошла сильную соперницу. Если Клара будет играть так весь турнир, то у неё весьма неплохие шансы на то, чтобы добраться даже до финала.

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    Но для этого не нужно сначала разобраться с Лейлой Фернандес, которая в последнее время очень даже неплохо играет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадку в этом поединке: победа Фернандес — 1.67, победа Таусон — 2.22.

    Прогноз: В этой встрече датчанка способна победить.

    Ставка: П2 за 2.22.

    Альтернативный прогноз: Игра будет долгой и упорной.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.14.

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    Фернандес — Таусон: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на теннис. Таусон способна зачехлить Фернандес?
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