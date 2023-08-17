Серб Новак Джокович сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 02:00 мск. Давидович-Фокина — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро в первом раунде спокойно выиграл у Томаса Этчеверри — 6:3, 6:3.

Как и ожидалось, у испанца не было проблем в игре с аргентинцем, которому редко удается демонстрировать свой лучший теннис на харде.

Давидович-Фокина несколько раз терял подачу, но в итоге компенсировал эти ошибки за счет классной игры на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов.

Этот матч также подтвердил, что выход Алехандро в полуфинал «Мастерса» в Торонто был не совсем случайным.

Джокович

Новак тем временем проведет первый одиночный матч после поражения от Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

На днях серб заявил, что буквально за день оправился после болезненного проигрыша от испанца, но есть подозрение, что он все же лукавит.

Джокович, похоже, так расстроился, что в итоге решил пропустить даже «Мастерс» в Торонто, несмотря на то, что у него было достаточно времени на восстановление.

Все прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что Ноле в этом году выиграл 15 из 16 матчей на харде. В январе 36-летний теннисист взял титулы в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 6.15, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.13.

Новак всегда опасен, это очевидно, но все-таки надо учитывать, что он давно не играл на харде.

Плюс соперник показывает сейчас, возможно, лучший теннис в карьере.

Также не стоит забывать, что Алехандро в прошлом году обыграл Джоковича в Монте-Карло, а в этом заставил серба переживать на «Ролан Гаррос».

Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 2.01. Джоковича ждет непростая игра.