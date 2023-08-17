ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНесостоявшаяся легенда. Неймар упустил свой шанс стать великим игроком Эрик Тен ХагГод Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити» Килиан МбаппеСамый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку
  • 13:31
    • «Рома» сообщила о переходе еще одного игрока «ПСЖ»
  • 13:19
    • Источник: В переговорах Захаряна и «Реал Сосьедада» возникли проблемы
  • 13:11
    • Черчесов может заменить Рахимова в «Рубине»
  • 12:17
    • «Галатасарай» подпишет полузащитника «Челси»
  • 11:31
    • «Зениту» интересен вингер «Крыльев Советов» Гарре. Самарский клуб хочет 10 млн евро за игрока
  • 11:12
    • «Рома» объявила о переходе экс-игрока «Зенита»
  • 10:33
    • Защитник «Манчестер Сити» близок к переходу в клуб Роналду
    Все новости спорта

    Давидович-Фокина шокирует Джоковича?

    Давидович-Фокина — Джокович. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 17 августа 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Алехандро Давидович-Фокина
    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 17 августа, начало — в 02:00 мск. Давидович-Фокина — Джокович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в первом раунде спокойно выиграл у Томаса Этчеверри — 6:3, 6:3.

    Как и ожидалось, у испанца не было проблем в игре с аргентинцем, которому редко удается демонстрировать свой лучший теннис на харде.

    Давидович-Фокина несколько раз терял подачу, но в итоге компенсировал эти ошибки за счет классной игры на приеме, сумев реализовать пять брейк-пойнтов.

    Этот матч также подтвердил, что выход Алехандро в полуфинал «Мастерса» в Торонто был не совсем случайным.

    Джокович

    Новак тем временем проведет первый одиночный матч после поражения от Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

    На днях серб заявил, что буквально за день оправился после болезненного проигрыша от испанца, но есть подозрение, что он все же лукавит.

    Джокович, похоже, так расстроился, что в итоге решил пропустить даже «Мастерс» в Торонто, несмотря на то, что у него было достаточно времени на восстановление.

    Все прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что Ноле в этом году выиграл 15 из 16 матчей на харде. В январе 36-летний теннисист взял титулы в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.

    Прогноз и ставка

    На Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 6.15, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.13.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Новак всегда опасен, это очевидно, но все-таки надо учитывать, что он давно не играл на харде.

    Плюс соперник показывает сейчас, возможно, лучший теннис в карьере.

    Также не стоит забывать, что Алехандро в прошлом году обыграл Джоковича в Монте-Карло, а в этом заставил серба переживать на «Ролан Гаррос».

    Ставка — тотал геймов больше 20,5 за 2.01. Джоковича ждет непростая игра.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Музетти — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зверев — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Дэй — Беррейдж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флора — Фарул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Синнер — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Перселл — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Циципас — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монфис — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Давидович-Фокина — Джокович: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на теннис. Давидович-Фокина шокирует Джоковича?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры