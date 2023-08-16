Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Бена Шелтона во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 16 августа, начало — 21:00 мск. Циципас — Шелтон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Для Стефаноса эта неделя имеет большое значение. Грек приехал защищать очки, заработанные в прошлом году за выход в финал турнира в Цинциннати.

И уже сейчас можно сказать, что ему будет сложно повторить этот результат, учитывая в том числе уровень конкуренции.

На недавнем «Мастерсе» в Торонто Циципас не выиграл ни одного матча, сразу же уступив французу Гаэлю Монфису (4:6, 3:6).

Правда, перед этим Стеф взял титул в мексиканском Лос-Кабосе. Там он выиграл у Джона Изнера, Николаса Харри, Борны Чорича и Алекса Де Минора.

Шелтон

Бен тем временем начал турнир с волевой победы над Кристофером Юбэнксом — 5:7, 6:4, 6:4.

Шелтон шикарно провел второй и третий сеты, ни разу не потеряв подачу. При этом у соперника на этом отрезке был лишь один брейк-пойнт.

Но также стоит отметить, что в этом году молодой американец смог выиграть больше одного матча только на Australian Open.

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Во всех остальных случаях 20-летний теннисист доходил в лучшем случае до второго раунда.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.27, победу Шелтона букмекеры предлагают за 3.78.

Бену пока все-таки заметно не хватает опыта в некоторых матчах. Но при этом и простым соперником его тоже нельзя назвать.

На прошлой неделе в этом убедился даже Карлос Алькарас. Во втором сете испанец дожал американца только на тай-брейке.

В общем, грек придется побегать, в этом нет никаких сомнений.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87.