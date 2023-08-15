Полька Магда Линетт и американка Энн Ли встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:00 мск. Линетт — Ли: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Магда Линетт

Линетт выдала потрясающую игру в январе месяце в Мельбурне, но затем откровенно сдулась и не восстановила свою игру в полной мере и по сегодняшний день.

С начала года ей не удалось выиграть больше двух матчей подряд, что откровенно удручает. При всем этом Магда даже не выпала из тридцати сильнейших по рейтингу.

После проигрыша в третьем круге «Уимблдона» полька проиграла сразу же в первом круге соревнований в Монреале.

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В матче с Ли есть неплохие шансы на проход дальше, но уверенности в том, что европейская теннисистка одержит легкую победу, совсем никакой нет.

Энн Ли

Ли редко когда по сезону можно было встретить в основных стеках престижных турниров по причине не очень высокого рейтинга.

При всем этом, чтобы попасть в число участниц основной сетки турнира нужно было пройти квалификацию, с которой Энн весьма убедительно справилась.

Причем в соперницах были не какие-то неизвестные теннисистки, а довольно сильные Лорен Дэвис и Ализе Корне.

В игре с Линетт вполне можно побороться за победу, поскольку польская спортсменка играет нестабильно на протяжении всего сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.61, победа Ли — 2.33.

Прогноз: Линетт хоть со скрипом, но победит в предстоящем матче.

Ставка: П1 за 1.61.

Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому рассчитываем на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.21.