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    Линетт пройдет по дистанции дальше?

    Линетт — Ли. Ставка (к. 1.61) и прогноз на матч турнира в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Магда Линетт
    Полька Магда Линетт и американка Энн Ли встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:00 мск. Линетт — Ли: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Женщины 15 Августа 2023 года

    Магда Линетт

    Линетт выдала потрясающую игру в январе месяце в Мельбурне, но затем откровенно сдулась и не восстановила свою игру в полной мере и по сегодняшний день.

    С начала года ей не удалось выиграть больше двух матчей подряд, что откровенно удручает. При всем этом Магда даже не выпала из тридцати сильнейших по рейтингу.

    После проигрыша в третьем круге «Уимблдона» полька проиграла сразу же в первом круге соревнований в Монреале.

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    В матче с Ли есть неплохие шансы на проход дальше, но уверенности в том, что европейская теннисистка одержит легкую победу, совсем никакой нет.

    Энн Ли

    Ли редко когда по сезону можно было встретить в основных стеках престижных турниров по причине не очень высокого рейтинга.

    При всем этом, чтобы попасть в число участниц основной сетки турнира нужно было пройти квалификацию, с которой Энн весьма убедительно справилась.

    Причем в соперницах были не какие-то неизвестные теннисистки, а довольно сильные Лорен Дэвис и Ализе Корне.

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    В игре с Линетт вполне можно побороться за победу, поскольку польская спортсменка играет нестабильно на протяжении всего сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.61, победа Ли — 2.33.

    Прогноз: Линетт хоть со скрипом, но победит в предстоящем матче.

    Ставка: П1 за 1.61.

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому рассчитываем на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.21.

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    Линетт — Ли: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Линетт пройдет по дистанции дальше?
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