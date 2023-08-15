Магда Линетт
Линетт выдала потрясающую игру в январе месяце в Мельбурне, но затем откровенно сдулась и не восстановила свою игру в полной мере и по сегодняшний день.
С начала года ей не удалось выиграть больше двух матчей подряд, что откровенно удручает. При всем этом Магда даже не выпала из тридцати сильнейших по рейтингу.
После проигрыша в третьем круге «Уимблдона» полька проиграла сразу же в первом круге соревнований в Монреале.
В матче с Ли есть неплохие шансы на проход дальше, но уверенности в том, что европейская теннисистка одержит легкую победу, совсем никакой нет.
Энн Ли
Ли редко когда по сезону можно было встретить в основных стеках престижных турниров по причине не очень высокого рейтинга.
При всем этом, чтобы попасть в число участниц основной сетки турнира нужно было пройти квалификацию, с которой Энн весьма убедительно справилась.
Причем в соперницах были не какие-то неизвестные теннисистки, а довольно сильные Лорен Дэвис и Ализе Корне.
В игре с Линетт вполне можно побороться за победу, поскольку польская спортсменка играет нестабильно на протяжении всего сезона.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в польку в этом поединке: победа Линетт — 1.61, победа Ли — 2.33.
Прогноз: Линетт хоть со скрипом, но победит в предстоящем матче.
Ставка: П1 за 1.61.
Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому рассчитываем на большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 23 с коэффициентом 2.21.