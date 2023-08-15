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    Сможет ли Монфис обыграть Норри?

    Норри — Монфис. Ставка (к. 2.31) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Монфис
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против британца Кэмерона Норри в первом круге «Мастерса» в Цинциннати. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:30 мск. Норри — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 15 Августа 2023 года
    Кэмерон Норри
  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 21:30 Гаэль Монфис Гаэль Монфис
  • Франция
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    Норри

    Кэмерона в последнее время преследуют сплошные неудачи. После Уимблдона, на котором он тоже разочаровал, британец пока не выиграл ни одного матча.

    В мексиканском Лос-Кабосе 15-я ракетка мира сенсационно проиграл американцу Александру Ковачевичу.

    На «Мастерсе» в Торонто Норри в первом же матча достался непростой соперник — Алекс Де Минор. Будущему финалисту турнира хватило двух сетов для победы над Кэмероном.

    Но также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Норри дошел в Цинциннати до полуфинала. Прежде чем проиграть Борне Чоричу, он остановил Хольгера Руне и Карлоса Алькараса.

    Монфис

    Прошлая неделя показала, что Гаэля слишком рано списывать со счетов, несмотря на то, что в последние годы его постоянно преследуют травмы.

    Монфис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто. Главным событием стала его победа над Стефаносом Циципасом (6:4, 6:3) во втором круге.

    В 1/4-й 36-летний Монфис уступил Яннику Синнеру (4:6, 6:4, 3:6), будущему чемпиону. Но именно он оказался единственным, кто действительно заставил итальянца нервничать.

    Все прогнозы на теннис

    Перед турниром в Торонто бывшая шестая ракетка мира выиграл два матча в Вашингтоне. Гаэль красиво разобрался с Бьорном Фратанджело и Александром Бубликом.

    Прогноз и ставка

    На Норри в этом матче можно поставить за 1.78, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.04.

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    Гаэль показал шикарный теннис в недавних матчах, однако сейчас все равно есть сомнения в том, что он сможет обыграть забуксовавшего британца. Впереди очень сложная игра.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.

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    Норри — Монфис: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис обыграть Норри?
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