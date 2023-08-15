Норри
Кэмерона в последнее время преследуют сплошные неудачи. После Уимблдона, на котором он тоже разочаровал, британец пока не выиграл ни одного матча.
В мексиканском Лос-Кабосе 15-я ракетка мира сенсационно проиграл американцу Александру Ковачевичу.
На «Мастерсе» в Торонто Норри в первом же матча достался непростой соперник — Алекс Де Минор. Будущему финалисту турнира хватило двух сетов для победы над Кэмероном.
Но также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году Норри дошел в Цинциннати до полуфинала. Прежде чем проиграть Борне Чоричу, он остановил Хольгера Руне и Карлоса Алькараса.
Монфис
Прошлая неделя показала, что Гаэля слишком рано списывать со счетов, несмотря на то, что в последние годы его постоянно преследуют травмы.
Монфис дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Торонто. Главным событием стала его победа над Стефаносом Циципасом (6:4, 6:3) во втором круге.
В 1/4-й 36-летний Монфис уступил Яннику Синнеру (4:6, 6:4, 3:6), будущему чемпиону. Но именно он оказался единственным, кто действительно заставил итальянца нервничать.
Перед турниром в Торонто бывшая шестая ракетка мира выиграл два матча в Вашингтоне. Гаэль красиво разобрался с Бьорном Фратанджело и Александром Бубликом.
Прогноз и ставка
На Норри в этом матче можно поставить за 1.78, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.04.
Гаэль показал шикарный теннис в недавних матчах, однако сейчас все равно есть сомнения в том, что он сможет обыграть забуксовавшего британца. Впереди очень сложная игра.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.31.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.23.