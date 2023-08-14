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    Француз легко заберет матч себе?

    Риндеркнеш — Гайо. Ставка (к. 2.01) и прогноз на матч турнира в Стэнфорде 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Риндеркнеш — Гайо
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    Артур Риндеркнеш
    Француз Артур Риндеркнеш и итальянец Фернандо Гайо встретятся в первом круге турнира в Стэнфорде. Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:00 мск. Риндеркнеш — Гайо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Артур Риндеркнеш

    Риндеркнеш имеет репутацию довольно крепкого игрока, который одинаково хорошо умеет играть на различных покрытиях.

    Иногда на харде он может сыграть даже лучше, чем на грунте, но такие случается только если Артур в очень хорошем настроении, и игра у него непроизвольно получается.

    За восемь последних матчей она проиграл всего лишь один, который пришелся на четвертьфинал австрийского Китцбюэля.

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    В поединке против Гайо он является однозначным фаворитом, который должен разбираться с итальянцем с закрытыми глазами.

    Федерико Гайо

    Гайо провел максимально скверно прошлый год и рухнул из-за неудовлетворительных результатов сразу почти на двести позиций вниз.

    По этому году он смог немного отыграть свой рейтинг, однако последние результаты снова заставляют печалиться поклонников итальянца.

    За пять последних поединков он выиграл всего лишь одну встречу, что никак не может говорить о хорошем настроении Федерико

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    В игре с Риндеркнешем итальянцу нужно просто надеяться на то, что француз встанет не стой ноги и большую часть своих атак будет завершать в аут.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят во француза в этом поединке: победа Риндеркнеша — 1.21, победа Гайо — 4.21.

    Прогноз: Риндеркнеш на несколько порядков выше классом итальянца.

    Ставка: Ф1 (-5) за 2.01.

    Альтернативный прогноз: Игра за кончится максимально быстро в пользу француза.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.98.

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    Риндеркнеш — Гайо: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на теннис. Француз легко заберет матч себе?
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