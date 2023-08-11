Де Минор
Алекс накануне устроил настоящее шоу, совершив невероятный камбэк в матче против Тейлора Фрица.
Это, возможно, был самый эпичный первый сет в этом сезоне. И не исключено, что он теперь будет сниться американцу в кошмарных снах.
Дело в том, что Де Минор уступал 1:5, а при счете 2:5 спас два сетбола, после чего взял два гейма на приеме и забрал партию на тай-брейке.
В итоге Алекс дерзко дожал девятую ракетку мира в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:1.
Де Минор выиграл семь из восьми последних матчей, на прошлой неделе он дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе.
Медведев
У Даниила ничего подобного на этом турнире пока не было. Россиянин в обоих матчах спокойно подтвердил статус фаворита.
В третьем раунде Медведев одержал победу над Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4.
Во второй партии итальянцу в какой-то момент даже удалось сделать обратный брейк, но бывшая первая ракетка мира уже в следующем гейме вернул себе преимущество.
За исключением одного гейма, в целом Медведев здорово действовал на собственной подаче.
Прогноз и ставка
На Де Минора в этом матче можно поставить за 3.46, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.31.
В конце прошлого года Алекс сенсационно размочил счет в противостоянии с Даниилом, одержав победу на «Мастерсе» в Париже. Перед этим у него было четыре поражения от россиянина.
Медведев наверняка хорошо запомнил ту парижскую встречу, и теперь знает, на что способен его австралийский оппонент.
Ставка — победа Медведева в двух сетах за 1.87.