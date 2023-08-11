Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 11 августа, начало — в 21:00 мск. Де Минор — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минор

Алекс накануне устроил настоящее шоу, совершив невероятный камбэк в матче против Тейлора Фрица.

Это, возможно, был самый эпичный первый сет в этом сезоне. И не исключено, что он теперь будет сниться американцу в кошмарных снах.

Дело в том, что Де Минор уступал 1:5, а при счете 2:5 спас два сетбола, после чего взял два гейма на приеме и забрал партию на тай-брейке.

В итоге Алекс дерзко дожал девятую ракетку мира в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:1.

Де Минор выиграл семь из восьми последних матчей, на прошлой неделе он дошел до финала в мексиканском Лос-Кабосе.

Медведев

У Даниила ничего подобного на этом турнире пока не было. Россиянин в обоих матчах спокойно подтвердил статус фаворита.

В третьем раунде Медведев одержал победу над Лоренцо Музетти — 6:4, 6:4.

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Во второй партии итальянцу в какой-то момент даже удалось сделать обратный брейк, но бывшая первая ракетка мира уже в следующем гейме вернул себе преимущество.

За исключением одного гейма, в целом Медведев здорово действовал на собственной подаче.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 3.46, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.31.

В конце прошлого года Алекс сенсационно размочил счет в противостоянии с Даниилом, одержав победу на «Мастерсе» в Париже. Перед этим у него было четыре поражения от россиянина.

Медведев наверняка хорошо запомнил ту парижскую встречу, и теперь знает, на что способен его австралийский оппонент.

Ставка — победа Медведева в двух сетах за 1.87.