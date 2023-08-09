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    Рублев начнет в Торонто с разгромной победы?

    Рублев — Макдональд. Ставка (к. 2.06) и прогноз на «Мастерс» в Торонто 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Макдональд
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Маккензи Макдональда во втором круге «Мастерса» в Торонто. Матч пройдет 9 августа, начало — в 18:00 мск. Рублев — Макдональд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Андрей в этом месяце пока еще не играл. После поражения от Даниэля Альтмайера во втором круге турнира в Гамбурге он все-таки решил сделать маленький перерыв.

    В том матче стало ясно, что главной и, возможно, единственной причиной поражения Рублева была усталость.

    Если посмотреть на историю турниров россиянина, то можно заметить, что там вообще отсутствуют паузы.

    Поэтому перед американской серией Рублев действительно нуждался хотя бы в небольшом отдыхе.

    Лучшими результатами Андрея на харде в этом сезоне пока что остаются четвертьфинал на Australian Open и выход в финал турнира в Дубае.

    Макдональд

    Маккензи начал турнир с уверенной победы над Асланом Карацевым — 6:3, 6:4.

    Россиянин чересчур часто ошибался на собственной подаче, позволив американскому теннисисту реализовать пять брейк-пойнтов.

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    Но также стоит отметить, что и Макдональд в этом плане не блистал, но соперник очень постарался, чтобы в его случае это было не так заметно.

    В текущем сезоне Маккензи четыре раза выигрывал на харде как минимум два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Макдональда букмекеры предлагают за 4.20.

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    Перезарядивший батареи россиянин, скорее всего, не испытает серьезных проблем в предстоящей игре. Вряд ли американец справится с его агрессивным атакующим теннисом.

    Ставка — победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 2.06.

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    Рублев — Макдональд: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на теннис. Рублев начнет в Торонто с разгромной победы?
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